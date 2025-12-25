Головна Вінниця Новини
У Жмеринці молодик, погрожуючи ножем, пограбував чоловіка: яке покарання отримає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Жмеринці молодик, погрожуючи ножем, пограбував чоловіка: яке покарання отримає
фото: Національна поліція України

Молодик відібрав у потерпілого два мобільних телефони, банківську картку та зарядний пристрій

У Жмеринці Вінницької області поліція затримала 21-річного молодика за розбійний напад на чоловіка. Зловмисник відібрав у потерпілого два мобільних телефони, банківську картку та зарядний пристрій. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Злочин стався 23 грудня ввечері. 36-річний житель міста Шаргород повідомив поліцейським, що поблизу Жмеринського залізничного вокзалу до нього підійшов незнайомець, завів розмову й чоловіки вирішили разом випити. Новий «знайомий» заманив його у нежитлове приміщення неподалік, де почав бити, а потім дістав ніж та змусив віддати особисті речі. Сам нападник з місця події втік», – йдеться у повідомленні.

У Жмеринці молодик, погрожуючи ножем, пограбував чоловіка: яке покарання отримає фото 1

У результаті оперативно-розшукових заходів фігуранта встановили та затримали правоохоронці. Ним виявився 21-річний жмеринчанин. За місцем проживання затриманого вилучили ніж та майно заявника.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі він перебуває у кімнаті затриманих.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру 40-річній жительці Тульчинського району Вінницької області в закінченому замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.

