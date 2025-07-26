П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України

Це вже друге спортивне досягнення львів'янки у 2025 році

Сьогодні, 26 липня 2025 року, п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України – Говерлу. Юна рекордсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську ОВА.

Це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році. У квітні цього року вона вже встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях, протримавшись 5 хвилин 52 секунди.

фото: Львівська ОВА

фото: Львівська ОВА

Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Окрім гімнастики, дівчинка бере участь у численних бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів.

фото: Львівська ОВА

Нагадаємо, у селищі Романів, що на Житомирщині, виклали карту України з пиріжків і встановили національний рекорд. Зробили це під час фестивалю «ЕтноВир на Виспі».