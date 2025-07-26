Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України
Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
фото: Львівська ОВА

Це вже друге спортивне досягнення львів'янки у 2025 році

Сьогодні, 26 липня 2025 року, п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України – Говерлу. Юна рекордсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську ОВА.

Це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році. У квітні цього року вона вже встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях, протримавшись 5 хвилин 52 секунди.

П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України фото 1
фото: Львівська ОВА
П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України фото 2
фото: Львівська ОВА

Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Окрім гімнастики, дівчинка бере участь у численних бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів.

П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України фото 3
фото: Львівська ОВА

Нагадаємо, у селищі Романів, що на Житомирщині, виклали карту України з пиріжків і встановили національний рекорд. Зробили це під час фестивалю «ЕтноВир на Виспі». 

Читайте також:

Теги: рекорд Львів Говерла дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Дмитрівна Фаріон
«Зерна посіяно. І настане час жнив». Репортаж з вечора пам'яті Ірини Фаріон Постать
19 липня, 18:00
Оксана Микитюк та Ірина Фаріон
Рік без Ірини Фаріон. Спогади найкращої подруги інтерв’ю
19 липня, 12:00
Цього дня минає рівно рік від трагічної загибелі Ірини Фаріон
Рік після загибелі Ірини Фаріон: Львів вшановує пам'ять
19 липня, 10:04
Наразі колишньому викладачу повідомлено про підозру
«Дипломатичний» виїзд за $18 тис: у Львові викрито ексвикладача вишу
19 липня, 08:05
Оренда житла у Стамбулі стає не по кишені місцевим мешканцям
Стамбул встановив світовий рекорд зі зростання цін на оренду житла
17 липня, 12:14
У Львові та області після сильної зливи затопило вулиці
Негода на Львівщині: понад 44 тис. абонентів без світла, пошкоджено 200 осель
10 липня, 12:43
Юнак встановив своєрідний антирекорд, намагаючись незаконно перетнути кордон
19-річний житель Львова намагався 13 разів втекти з України
8 липня, 11:27
На Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил
Національний рекорд: в Одесі курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС (фото, відео)
6 липня, 11:10
На сьогодні ексгумували вже 299 останків
Львів: фахівці розкопали 90% радянських могил на Пагорбі Слави
2 липня, 11:18

Суспільство

Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України
П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України
Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку
Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
В Україні практично зупинено дослідження водойм та риби: пояснення науковиці
В Україні практично зупинено дослідження водойм та риби: пояснення науковиці
Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка
Загинув у гелікоптері, що пробивався в оточений Маріуполь. Згадаймо Героя України Бориса Горошка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9597
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
6097
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5664
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua