Рятувальники і столичні школярі встановили рекорд України (фото, відео)

На базі одного з київських закладів освіти школярі зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі

У київських школах пройшов наймасштабніший урок з безпеки

Майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Майже 6 тисяч учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому безпековому уроці pic.twitter.com/PNtEGdHM6A — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024



Як зазначається, на базі одного з київських закладів освіти учні середньої школи зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі, чи під час виявлення підозрілого предмету. Решта учасників доєдналися до своїх однолітків онлайн.

«Рекордсменів привітала Ганна Крисюк, генеральна директорка Книги світових рекордів. Вона вручила дипломи очільнику Київського гарнізону Сергію Кривошликову за ініціативність, а також директорці одного з ліцеїв за участь в досягненні», – йдеться в повідомленні.

Заняття охопило одразу дві теми: пожежну та мінну безпеку, проводилося у змішаному форматі.

Захід зібрав онлайн 5 тисяч 884 дітей та офлайн – понад 100 учнів одного з ліцеїв міста.

У Книзі світових рекордів зауважили, що протягом наступного тижня учасники рекорду отримають свої дипломи. Також під час встановлення рекорду, рятувальники розповіли всім присутнім про пожежну й газову безпеку, провівши освітні заходи щодо поводження з небезпечними предметами.

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