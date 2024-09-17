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Рятувальники і столичні школярі встановили рекорд України (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рятувальники і столичні школярі встановили рекорд України (фото, відео)
На базі одного з київських закладів освіти школярі зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі
фото: пресслужба ДСНС

У київських школах пройшов наймасштабніший урок з безпеки

Майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.


Як зазначається, на базі одного з київських закладів освіти учні середньої школи зустрілися з рятувальниками, де ознайомилися з інформацією про те, як убезпечити своє життя у разі пожежі, чи під час виявлення підозрілого предмету. Решта учасників доєдналися до своїх однолітків онлайн.

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«Рекордсменів привітала Ганна Крисюк, генеральна директорка Книги світових рекордів. Вона вручила дипломи очільнику Київського гарнізону Сергію Кривошликову за ініціативність, а також директорці одного з ліцеїв за участь в досягненні», – йдеться в повідомленні.

Заняття охопило одразу дві теми: пожежну та мінну безпеку, проводилося у змішаному форматі.
Захід зібрав онлайн 5 тисяч 884 дітей та офлайн – понад 100 учнів одного з ліцеїв міста.

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У Книзі світових рекордів зауважили, що протягом наступного тижня учасники рекорду отримають свої  дипломи. Також під час встановлення рекорду, рятувальники розповіли всім присутнім про пожежну й газову безпеку, провівши освітні заходи щодо поводження з небезпечними предметами.

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Раніше повідомлялося, що у  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка встановили рекорд України та Східної Європи з найшвидшого випуску книги. Усього за 8 годин 39 хвилин студенти, викладачі університету та запрошені гості написали, відредагували, зверстали, зробили дизайн та випустили друком книгу «День після війни».

 

Теги: ДСНС школа учні рекорд

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