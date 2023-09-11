За виняткову авторську техніку виставка Володимира Лапшова здобула рекорд України, як «Перша в Україні виставка картин із стереоскопічним ефектом, складених за допомогою 30 тис. дерев’яних кубиків»

«Це рідкісна номінація, бо вона перша – це на всю історію перша, тому що скільки триватиме історія рекордів, стільки ця виставка буде першою»

У Вінниці митець Володимир Лапшов встановив рекорд України, відкривши першу виставку картин зі стереоскопічним ефектом, складених за допомогою кубів. Про це повідомляють місцеві видання.

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Картини створені з дерев’яних кубиків. Як пояснив автор, він обрав саме таку техніку, тому що кубики символізують собою «пікселі» – символ форми українських військових. І водночас вони є ніби «пазлами» єдиного цілого і нагадують про те, що українці у цій війні мають один біль і одну спільну головну мету на всіх. Під кожною картиною розміщена табличка із QR-кодом, за яким відвідувачі можуть задонатити для дитячих будинків.

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Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну фото з відкритих джерел

Аби відзначити ті країни, які найбільше допомагають Україні у найважчий час війни, за задумом автора, на виставці всі картини були завішані прапорами союзників: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Великої Британії, США, Німеччини, Канади, Ізраїлю, Італії, Австрії, Швеції, Швейцарії.

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«Це рідкісна номінація, бо вона перша – це на всю історію перша, тому що скільки триватиме історія рекордів, стільки ця виставка буде першою», – сказала керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Ми зі здивуванням констатуємо, що під час війни дійсно рекордів стало більше, — говорить Лана Вєтрова. — Але помітно, як змінилася категорія, відбулося переформатування цих рекордів. На переший план виходять рекорди саме патріотичного характеру, а також силові, у яких українці вкотре заявляють на весь світ, що ми — сильна і нездоланна нація. Всі рекорди зараз направлені на той меседж, який українці хочуть донести всьому світові: що ми переможемо. І, власне, ця виставка також саме про це», – додала Вєтрова.

Виставку унікальних робіт відзначили рекордом України фото з відкритих джерел

Під час презентації вінничанам продемонстрували 20 картин зі стереоскопічним ефектом про полеглих та живих Героїв, а також кадри наслідків окупації, вторгнення та терористичних актів Росії.

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Над створенням картин Володимир Лапшов почав працювати вже у найперші дні повномасштабної війни РФ проти України фото з відкритих джерел

На картинах, які були виставлені на території Преображенського собору, поруч із пам’ятними дошками, на яких викарбувані імена загиблих вінничан, можна було побачити, зокрема, Катерину Поліщук – «Пташку» з «Азовсталі», Олександра Мацієвського – воїна, який був розстріляний окупантами за слова «Слава Україні», головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та інших героїв України.

Окрему увагу на виставці присвячено портретам загиблих Героїв України фото з відкритих джерел

Кожна картина виконана в унікальній авторській техніці: складається із понад 1,5 тис. дерев’яних кубиків. Загалом приблизно 30 тис. частинок. У кожній з картин є кубики з деревини, яку автору передали військові з передової, прифронтових та деокупованих міст – з найрізноманітніших регіонів України.

У кожній картині буквально присутні частинки різних регіонів України фото з відкритих джерел

Митець розповідає, що називає свої роботи 4D, адже крім рельєфності в тривимірному просторі (3D), «у них є ще й четверта «Д» – душа».

Кожна картина виготовлена в унікальній техніці фото з відкритих джерел

«На виставці у рідній Вінниці я презентую 20 вражаючих 4D-картин, у яких у хронологічному порядку відтворені найболючіші трагедії й історії Героїв: військових, медиків, волонтерів, цивільних, дітей», – розповів Володимир Лапшов.

Для створення цих картин автор отримав деревину з передової, від друзів-волонтерів і під час волонтерських поїздок у деокуповані та прикордонні міста. Тут є навіть дерев’яний табурет, на якому воїни сиділи у танках, і дерев’яні дошки, які використовувалися в окопах фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення митець став волонтером. Спершу допомагав військовим. Згодом – цивільним з окупованих та звільнених населених пунктів, а зараз допомагає дітям з дитячих соціально-реабілітаційних центрів.

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