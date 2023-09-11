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Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну
За виняткову авторську техніку виставка Володимира Лапшова здобула рекорд України, як «Перша в Україні виставка картин із стереоскопічним ефектом, складених за допомогою 30 тис. дерев’яних кубиків»
фото з відкритих джерел

«Це рідкісна номінація, бо вона перша – це на всю історію перша, тому що скільки триватиме історія рекордів, стільки ця виставка буде першою»

У Вінниці митець Володимир Лапшов встановив рекорд України, відкривши першу виставку картин зі стереоскопічним ефектом, складених за допомогою кубів. Про це повідомляють місцеві видання.

Картини створені з дерев’яних кубиків. Як пояснив автор, він обрав саме таку техніку, тому що кубики символізують собою «пікселі» – символ форми українських військових. І водночас вони є ніби «пазлами» єдиного цілого і нагадують про те, що українці у цій війні мають один біль і одну спільну головну мету на всіх. Під кожною картиною розміщена табличка із QR-кодом, за яким відвідувачі можуть задонатити для дитячих будинків.

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Мешканець Вінниці встановив новий рекорд України завдяки унікальним картинам про війну
фото з відкритих джерел

Аби відзначити ті країни, які найбільше допомагають Україні у найважчий час війни, за задумом автора, на виставці всі картини були завішані прапорами союзників: Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Великої Британії, США, Німеччини, Канади, Ізраїлю, Італії, Австрії, Швеції, Швейцарії.

«Це рідкісна номінація, бо вона перша – це на всю історію перша, тому що скільки триватиме історія рекордів, стільки ця виставка буде першою», – сказала керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Ми зі здивуванням констатуємо, що під час війни дійсно рекордів стало більше, — говорить Лана Вєтрова. — Але помітно, як змінилася категорія, відбулося переформатування цих рекордів. На переший план виходять рекорди саме патріотичного характеру, а також силові, у яких українці вкотре заявляють на весь світ, що ми — сильна і нездоланна нація. Всі рекорди зараз направлені на той меседж, який українці хочуть донести всьому світові: що ми переможемо. І, власне, ця виставка також саме про це», – додала Вєтрова.

Виставку унікальних робіт відзначили рекордом України
Виставку унікальних робіт відзначили рекордом України
фото з відкритих джерел

Під час презентації вінничанам продемонстрували 20 картин зі стереоскопічним ефектом про полеглих та живих Героїв, а також кадри наслідків окупації, вторгнення та терористичних актів Росії.

Над створенням картин Володимир Лапшов почав працювати вже у найперші дні повномасштабної війни РФ проти України
Над створенням картин Володимир Лапшов почав працювати вже у найперші дні повномасштабної війни РФ проти України
фото з відкритих джерел

На картинах, які були виставлені на території Преображенського собору, поруч із пам’ятними дошками, на яких викарбувані імена загиблих вінничан, можна було побачити, зокрема, Катерину Поліщук – «Пташку» з «Азовсталі», Олександра Мацієвського – воїна, який був розстріляний окупантами за слова «Слава Україні», головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та інших героїв України.

Окрему увагу на виставці присвячено портретам загиблих Героїв України
Окрему увагу на виставці присвячено портретам загиблих Героїв України
фото з відкритих джерел

Кожна картина виконана в унікальній авторській техніці: складається із понад 1,5 тис. дерев’яних кубиків. Загалом приблизно 30 тис. частинок. У кожній з картин є кубики з деревини, яку автору передали військові з передової, прифронтових та деокупованих міст – з найрізноманітніших регіонів України.

У кожній картині буквально присутні частинки різних регіонів України
У кожній картині буквально присутні частинки різних регіонів України
фото з відкритих джерел

Митець розповідає, що називає свої роботи 4D, адже крім рельєфності в тривимірному просторі (3D), «у них є ще й четверта «Д» – душа». 

Кожна картина виготовлена в унікальній техніці
Кожна картина виготовлена в унікальній техніці
фото з відкритих джерел

«На виставці у рідній Вінниці я презентую 20 вражаючих 4D-картин, у яких у хронологічному порядку відтворені найболючіші трагедії й історії Героїв: військових, медиків, волонтерів, цивільних, дітей», – розповів Володимир Лапшов.

Для створення цих картин автор отримав деревину з передової, від друзів-волонтерів і під час волонтерських поїздок у деокуповані та прикордонні міста. Тут є навіть дерев’яний табурет, на якому воїни сиділи у танках, і дерев’яні дошки, які використовувалися в окопах
Для створення цих картин автор отримав деревину з передової, від друзів-волонтерів і під час волонтерських поїздок у деокуповані та прикордонні міста. Тут є навіть дерев’яний табурет, на якому воїни сиділи у танках, і дерев’яні дошки, які використовувалися в окопах
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення митець став волонтером. Спершу допомагав військовим. Згодом – цивільним з окупованих та звільнених населених пунктів, а зараз допомагає дітям з дитячих соціально-реабілітаційних центрів.

До слова, 8-річна дівчинка із Закарпаття встановила всеукраїнський рекорд заради ЗСУ (відео). Маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості й закликати людей не втомлюватись допомагати Збройним силам й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

Зауважимо, харків'янка Катерина Садурська пірнула без ластів на глибину 76 м – українка встановила унікальний світовий рекорд (відео). Вона знаходилася під водою без маски або окулярів 3 хв 12 с.

Крім того, учителі з Маріуполя встановили на Говерлі незвичний рекорд. Педагоги з допомогою повітряного змія підняли на вершині найбільший прапор України.

Нагадаємо, Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса (відео). 37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів за одну хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира. 

Зазначимо, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

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Теги: рекорд виставка картина Вінниця

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