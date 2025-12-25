Побиття 16-річного хлопця у Вінниці через макіяж: підозри оголошено ще чотирьом підліткам

Група підлітків спровокувала конфлікт з неповнолітнім та побила його

Четверо підлітків віком від 15 до 19 років підозрюються у побитті 16-річного хлопця у приміщенні розважального центру Sky Park у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Бійка сталась ввечері 21 грудня у приміщенні розважального центру міста. Група людей спровокувала конфлікт з неповнолітнім та побила його. 23 грудня одному із нападників, 16-річному вінничанину, слідчі повідомили про підозру.

Четверо фігурантів віком від 15 до 19 років, які брали участь у бійці, також підозрюються у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ). Їм може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

За даними місцевих медіа, приводом для бійки став зовнішній вигляд 16-річного хлопця, зокрема, наявність макіяжу.

До слова, у Жмеринці Вінницької області поліція затримала 21-річного молодика за розбійний напад на чоловіка. Зловмисник відібрав у потерпілого два мобільних телефони, банківську картку та зарядний пристрій. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

Також правоохоронці повідомили про підозру 40-річній жительці Тульчинського району Вінницької області в закінченому замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.