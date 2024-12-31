Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі
На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти
фото: скриншот відео

Ймовірно, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там відбувся вибух

У Тульчинському районі на Вінниччині 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль стався вибух. Про це повідомили у поліції області.

За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події.

У поліції додають, що станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

У місцевих пабліках повідомляють, що чоловік нібито зайшов до кабінету та передав гранату прямо в руки керівнику. Підтвердження цієї інформації поки немає. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти.

За попередньою інформацією, йдеться про ПрАТ «Поділля». З джерел «Суспільному» відомо, що загинув керівник підприємства та співзасновник благодійної організації «Благодар Вінниччини» Михайло Михайлович Вдовцов, а також ще один співзасновник цієї БО Віталій Ткач. Третій загиблий – охоронець підприємства.

Нещодавно поліцейські викрили 21-річного жителя Подільського району Одеси в незаконних оборудках з бойовими припасами. Про це повідомляє управління Національної поліції в Одеській області. Так, співробітники поліції отримали інформацію про наміри місцевого жителя продати незаконно здобуті бойові припаси. 

До слова, поліцейські за 11 місяців цього року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський, передає «Укрінформ».

«Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів крупного калібру і понад 3 тис. кг вибухівки», – сказав він. Таку зброю вилучають як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.

Читайте також:

Теги: вибух чоловік відео Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів
Сьогодні, 01:02
Через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
20 грудня, 00:43
Наслідки атаки на російські цілі в Сирії
Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео)
16 грудня, 07:12
Повоювати в Україні окупант встиг недовго – потрапив у полон, та трупів побачив достатньо
Їхав у міграційну службу, а потрапив у військкомат: таджик розповів, як став штурмовиком армії РФ
15 грудня, 21:46
Бойко наплів щось про Колумба, радикалів і пам'ятники
Проросійський політик Бойко виступив із дивною заявою, РНБО відреагувала
15 грудня, 19:15
Правоохоронці поклали ветерана на асфальт та заламали руки
«Яка у вас інвалідність?». На Дніпропетровщині поліція затримала ветерана, розгорівся скандал
12 грудня, 15:11
Після поразки від «Баварії» «Шахтар» посідає 26-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів з доробком у чотири очки
«Шахтар» програв «Баварії» у Лізі чемпіонів
11 грудня, 00:11
Раніше грузинська влада заявила, що «не допустить сценарію українського Майдану», проте наразі все відбувається саме за таким сценарієм
Влада Грузії намагалася зупинити протести ялинкою, мітингарі не розгубилися та «прикрасили» її
8 грудня, 20:45
Кривдник отримав покарання у вигляді 14 років позбавлення волі
Ґвалтував падчерку та знущався з дружини: на Харківщині засуджено 59-річного чоловіка
3 грудня, 16:18

Новини

На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі
На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
Одіозна голова МСЕКу Вінниччини знайшла спосіб, як приховати дані про зарплату
На Вінниччині зіткнулися автівки: є загиблі та поранені
На Вінниччині зіткнулися автівки: є загиблі та поранені
На Вінниччині пошкоджено об‘єкт енергетики після атаки РФ
На Вінниччині пошкоджено об‘єкт енергетики після атаки РФ
Бізнес на двох. Стало відомо, на чому заробляють одіозні члени МСЕК Вінниччини
Бізнес на двох. Стало відомо, на чому заробляють одіозні члени МСЕК Вінниччини
На Вінниччині одіозний член МСЕК відсудив у держави 100 тис. грн
На Вінниччині одіозний член МСЕК відсудив у держави 100 тис. грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
69K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
19K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5274
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua