На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі

Ймовірно, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там відбувся вибух

У Тульчинському районі на Вінниччині 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль стався вибух. Про це повідомили у поліції області.

За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події.

У поліції додають, що станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

У місцевих пабліках повідомляють, що чоловік нібито зайшов до кабінету та передав гранату прямо в руки керівнику. Підтвердження цієї інформації поки немає. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти.

За попередньою інформацією, йдеться про ПрАТ «Поділля». З джерел «Суспільному» відомо, що загинув керівник підприємства та співзасновник благодійної організації «Благодар Вінниччини» Михайло Михайлович Вдовцов, а також ще один співзасновник цієї БО Віталій Ткач. Третій загиблий – охоронець підприємства.

Нещодавно поліцейські викрили 21-річного жителя Подільського району Одеси в незаконних оборудках з бойовими припасами. Про це повідомляє управління Національної поліції в Одеській області. Так, співробітники поліції отримали інформацію про наміри місцевого жителя продати незаконно здобуті бойові припаси.

До слова, поліцейські за 11 місяців цього року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський, передає «Укрінформ».

«Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів крупного калібру і понад 3 тис. кг вибухівки», – сказав він. Таку зброю вилучають як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.