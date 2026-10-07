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Засуджена до смерті американка прийшла до тями після невдалої страти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Засуджена до смерті американка прийшла до тями після невдалої страти
Смертний вирок Крісті Пайк залишається чинним попри невдалу страту
фото: USA Today Network / Reuters

Кріста Пайк вижила після введення двох доз препарату для смертельної ін'єкції

Американка Кріста Пайк, яка вижила після спроби виконання смертного вироку в штаті Теннессі, прийшла до тями та почала говорити. Жінка залишається в лікарні, а прогноз щодо її стану поки невизначений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Кріста Пайк перебуває при свідомості, розмовляє та продовжує отримувати критично важливу медичну допомогу», – заявили її адвокати. За словами захисників, на Пайк чекає тривале відновлення. Під час спроби страти серйозно постраждали її рук. Водночас жінка досі прикута наручниками та кайданами до лікарняного ліжка.

Це перше повідомлення про суттєве покращення стану Пайк після того, як 30 вересня її було доправлено з в'язниці в Нешвіллі до лікарні. Ще в неділю адвокати повідомляли, що вона залишалася непритомною та перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Пайк вижила після двох доз препарату

Під час страти Пайк ввели дві дози пентобарбіталу, однак препарат не призвів до її смерті. Після невдалої спроби виконання вироку засуджену було доправлено до лікарні. Професор анестезіології та хірургії Джоел Зівот, який консультував команду захисту Пайк, заявив, що покращення її стану дає підстави сподіватися на відновлення.

Водночас лише через кілька тижнів або місяців може стати зрозуміло, якими будуть наслідки невдалої страти. «Вона досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Вона відновилася настільки, що може бути без апарата ШВЛ і говорити, але це аж ніяк не означає, що серйозні ризики минули», – зазначив лікар.

За словами Зівота, поки також невідомо, чи відновиться Пайк настільки, щоб її стан дозволив штату знову спробувати виконати смертний вирок.

За що засуджено Крісту Пайк?

Пайк засуджено до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у січні 1995 року. Обидві дівчини навчалися у центрі професійної підготовки Job Corps у Ноксвіллі. Пайк разом зі своїм хлопцем Тадарілом Шиппом та ще однією студенткою Шадоллою Петерсон заманили Слеммер у віддалене місце. Напад на дівчину тривав близько 30–45 хвилин.

Її били та різали, а також завдали ударів по голові каменем або шматком асфальту. На грудях жертви нападники вирізали пентаграму. Причиною смерті стали тупі травми голови. Після вбивства Пайк розповіла знайомій про злочин і показала фрагмент черепа Слеммер, який забрала з місця вбивства.

Суд визнав Пайк винною в умисному вбивстві першого ступеня та змові з метою його вчинення. У 1996 році її було засуджено до смертної кари, а за змову додатково призначено 25 років ув'язнення.

На момент убивства Пайк було 18 років. Після винесення вироку вона стала наймолодшою на той час людиною, засудженою до смертної кари в Теннессі. Нині Пайк залишається єдиною жінкою серед засуджених до страти у штаті.

Чому Пайк не стратили одразу після вироку?

Попри те, що смертний вирок Пайк було винесено ще у 1996 році, його виконання відклалося на три десятиліття через тривалий процес оскарження. Справа проходила розгляд у судах різних інстанцій, а виконання вироку в окремі періоди зупиняли.

Лише у вересні 2025 року Верховний суд Теннессі констатував, що Пайк завершила стандартний трирівневий процес оскарження, та призначив її страту на 30 вересня 2026 року. Навіть напередодні призначеної страти захист продовжував намагатися зупинити виконання вироку.

У матеріалах судових проваджень також описане важке дитинство Пайк. Експерти, які оцінювали її стан, повідомляли про фізичне та сексуальне насильство, емоційне нехтування та жорстоке поводження з боку членів родини. Після смерті бабусі, до якої Пайк була найбільше емоційно прив'язана, вона здійснила спробу самогубства.

У матеріалах, поданих до Верховного суду США у 2026 році, судова психологиня Бетані Бренд також описувала пережите Пайк тяжке насильство та неодноразові зґвалтування.

Адвокати Пайк з'ясовують причини невдалої страти

Захисники Пайк звернулися до суду, щоб з'ясувати обставини невдалої смертельної ін'єкції. Вони домагаються рішення, яке зобов'яже Департамент виправних установ Теннессі зберегти докази, зокрема номери партій препаратів, документацію та інші матеріали, пов'язані зі спробою страти 30 вересня.

Судове засідання у справі призначено на середу. Адвокати також продовжують закликати губернатора Теннессі Білла Лі замінити смертний вирок Пайк на довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Смертний вирок залишається чинним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп схвалив страту колишнього майора американської армії та військового психіатра Нідала Хасана, який у 2009 році вбив 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у Техасі. Вирок має бути виконаним через розстріл. 

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Теги: смертна кара США вбивство вирок зґвалтування злочин

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