В прозорих офісах міста вже розпочали працювати представники компаній «Вінницяобленерго» та «Енера Вінниця»
Прийом громадян здійснюється у трьох прозорих офісах
Працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» здійснюють прийом громадян у трьох територіальних прозорих офісах: «Вишенька» (вул. Космонавтів,30), «Старе місто» (вул.Брацлавська,85), «Замостя» (вул.Замостянська,7). Серед послуг, які вони надають, є й ті, що найбільше сьогодні потребують вінничани, – отримання консультацій щодо нарахувань за спожиту електроенергію та коригування показників лічильників.
Це перші віддалені робочі місця, які створені компаніями у відповідь на пропозицію виконкому міської ради.
Незабаром працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» розпочнуть приймати вінничан у Центрах обслуговування споживачів управлінських компаній (колишніх ЖЕКів). Наразі триває підготовка фахівців та технічного забезпечення для роботи на цих віддалених робочих місцях.
Загалом у Прозорих офісах міста створено шість робочих місць для представників ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця». Таким чином вінничани зможуть отримувати послугу ближче до дому та з меншими чергами.
До працівників «Вінницяобленерго» мешканці можуть звернутися з питаннями:
- щодо показів електролічильників від населення;
- щодо обмеження, припинення та відновлення електропостачання;
- щодо укладання договорів з розподілу електричної енергії.
У компетенції працівники ТОВ «Енера Вінниця» наступні напрямки:
- відкриття або закриття пільг;
- друк рахунків за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;
- отримання показів лічильників електричної енергії та надання їх в АТ «Вінницяобленерго»;
- надання довідок про відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію;
- консультація споживачів щодо порядку розрахунків за спожиту електричну енергію;
- консультація споживачів щодо укладення договору на постачання електричної енергії;
- роз’яснення споживачам щодо нарахування за спожиту електричну енергію;
- перевірка зарахованих коштів на особові рахунки споживачів електричної енергії.