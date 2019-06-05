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    В прозорих офісах міста вже розпочали працювати представники компаній «Вінницяобленерго» та «Енера Вінниця»

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    В прозорих офісах міста вже розпочали працювати представники компаній «Вінницяобленерго» та «Енера Вінниця»

    Прийом громадян здійснюється у трьох прозорих офісах

    Працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» здійснюють прийом громадян у трьох територіальних прозорих офісах: «Вишенька» (вул. Космонавтів,30), «Старе місто» (вул.Брацлавська,85), «Замостя» (вул.Замостянська,7). Серед послуг, які вони надають, є й ті, що найбільше сьогодні потребують вінничани, – отримання консультацій щодо нарахувань за спожиту електроенергію та коригування показників лічильників.

    Це перші віддалені робочі місця, які створені компаніями у відповідь на пропозицію виконкому міської ради.

    Незабаром працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» розпочнуть приймати вінничан у Центрах обслуговування споживачів управлінських компаній (колишніх ЖЕКів). Наразі триває підготовка фахівців та технічного забезпечення для роботи на цих віддалених робочих місцях.

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    Загалом у Прозорих офісах міста створено шість робочих місць для представників ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця». Таким чином вінничани зможуть отримувати послугу ближче до дому та з меншими чергами.

    До працівників «Вінницяобленерго» мешканці можуть звернутися з питаннями:

    • щодо показів електролічильників від населення;
    • щодо обмеження, припинення та відновлення електропостачання;
    • щодо укладання договорів з розподілу електричної енергії.

    У компетенції працівники ТОВ «Енера Вінниця» наступні напрямки:

    • відкриття або закриття пільг;
    • друк рахунків за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;
    • отримання показів лічильників електричної енергії та надання їх в АТ «Вінницяобленерго»;
    • надання довідок про відсутність заборгованості за спожиту електричну енергію;
    • консультація споживачів щодо порядку розрахунків за спожиту електричну енергію;
    • консультація споживачів щодо укладення договору на постачання електричної енергії;
    • роз’яснення споживачам щодо нарахування за спожиту електричну енергію;
    • перевірка зарахованих коштів на особові рахунки споживачів електричної енергії.
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