В прозорих офісах міста вже розпочали працювати представники компаній «Вінницяобленерго» та «Енера Вінниця»



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Прийом громадян здійснюється у трьох прозорих офісах

Працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» здійснюють прийом громадян у трьох територіальних прозорих офісах: «Вишенька» (вул. Космонавтів,30), «Старе місто» (вул.Брацлавська,85), «Замостя» (вул.Замостянська,7). Серед послуг, які вони надають, є й ті, що найбільше сьогодні потребують вінничани, – отримання консультацій щодо нарахувань за спожиту електроенергію та коригування показників лічильників.

Це перші віддалені робочі місця, які створені компаніями у відповідь на пропозицію виконкому міської ради.

Незабаром працівники ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» розпочнуть приймати вінничан у Центрах обслуговування споживачів управлінських компаній (колишніх ЖЕКів). Наразі триває підготовка фахівців та технічного забезпечення для роботи на цих віддалених робочих місцях.

Загалом у Прозорих офісах міста створено шість робочих місць для представників ПАТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Енера Вінниця». Таким чином вінничани зможуть отримувати послугу ближче до дому та з меншими чергами.

До працівників «Вінницяобленерго» мешканці можуть звернутися з питаннями:

щодо показів електролічильників від населення;

щодо обмеження, припинення та відновлення електропостачання;

щодо укладання договорів з розподілу електричної енергії.

У компетенції працівники ТОВ «Енера Вінниця» наступні напрямки: