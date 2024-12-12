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Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

Причина відключення світла – дефіцит потужності в енергосистемі України

Завтра, 13 грудня, у Хмельницькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 06:00 по 21:00. Про це повідомляє «Хмельницькобленерго».\

«З 06:00 до 08:00 та з 19:00 до 21:00 – знеструмлюватиметься одна черга, з 08:00 до 19:00 – дві черги одночасно», – йдеться у повідомленні.

Коли не буде світла на Хмельниччині 13 грудня

Відключення світла на Хмельниччині 13 грудня: як діятимуть графіки фото 1

Перша черга:

  • з 10:00 по 16:00 електроенергія відсутня.

Друга черга:

  • з 10:00 по 13:00 електроенергія відсутня.

Третя черга:

  • з 16:00 по 17:00 електроенергія відсутня.

Четверта черга:

  • з 17:00 по 21:00 електроенергія відсутня.

П'ята черга:

  • з 08:00 по 10:00 електроенергія відсутня.
  • з 14:00 по 17:00 електроенергія відсутня.

Шоста черга:

  • з 06:00 по 10:00 електроенергія відсутня.
  • з 17:00 по 19:00 електроенергія відсутня.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: Хмельниччина Хмельницький відключення енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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