Відключення світла, Євро-2024 та МСЕК. Google показав, що шукали українці у 2024 році

Найбільше протягом року українці цікавилися графіками відключення світла

Цьогоріч серед найпопулярніших пошукових запитів року на першому місці опинився запит «Графік відключення світла». Після відключень світла українців найбільше цікавили «Евро 2024» та «Сирський». Також у топі запитів року – «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа». Про це повідомляє пресслужба Google.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Щодо втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація «Думками навиворіт 2» та космічна фантастика «Дюна. Частина друга». Також значний інтерес українців викликали один з найобговорюваніших фільмів року «Солтберн» та «Субстанція», а також український містичний фільм жахів «Конотопська відьма».

Як зазначається, серед пошукових запитів щодо цьогорічних покупок українці цікавилися купівлею енергообладнання, зокрема EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів в цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК (медико-соціальна експертна комісія), РЕБ (радіоелектронна боротьба), ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) і КАБ (керована авіаційна бомба). Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів «терикони», «квадробери» та «чиназес», а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Найпопулярніші запити 2024 року:

Графік відключення світла; Евро 2024; Сирський; Олімпійські ігри 2024; Пасха 2024; Усик; Ірина Фаріон; Суджа; 20 днів у Маріуполі; Євробачення 2024.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський; Олександр Усик; Дональд Трамп; Сергій Лавров; Камала Гарріс; Майк Тайсон; Микола Тищенко; Павел Дуров; Клавдія Петрівна; Соня Морозюк.

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон; Олексій Навальний; Ален Делон; Анастасия Заворотнюк; Олександр Масляков; В’ячеслав Узелков; Олександр Ширвіндт; Віталій Білоножко; Богдан Сташків; Шеннен Догерті.

Питання: «Що таке?»:

що таке мсек; що таке реб; що таке терикони; що таке черги відключення світла; що таке цнап; що таке довідка ок-7; що таке каб; що таке бусифікація; що таке квадробери; що таке чиназес.

Покупки

Екофлоу; Вентилятор; Зарядна станція; Інвертор; Айфон 16; Дубайский шоколад; Сквіш лапка; Гелевий акумулятор 100 ампер; Сонячні панелі; Тюбінг.

Фільми

20 днів у Маріуполі; Думками навиворіт 2; Дюна 2; Солтберн; Субстанція; Веном 3; Люблю тебе ненавидіти; Жахаючий 3; Дикий робот; Конотопська відьма.

Нагадаємо, компанія Google щороку презентує підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google. Зокрема, у 2023 році серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці був запит «Графік відключення світла», а на третьому – «Пригожин». Також серед трендових запитів року – «Deep State», «Ізраїль» та «Каховська ГЕС».

До слова, пошуковим запитом 2022 року, який показав найбільше зростання став «карта повітряних тривог», а у 2021 році – «Евро 2020».