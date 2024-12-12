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Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Відключення світла пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 13 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 13 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 06:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах

Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Відповідний наказ Міненерго від 27 листопада 2024 року №439 набрав чинності 3 грудня 2024 року.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.

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Теги: енергетика електроенергія українці Україна Укренерго відключення світла

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