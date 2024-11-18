У Києві та області 18 листопада діятимуть графіки відключень світла

Із 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно

Сьогодні, 18 листопада, за вказівкою Укренерго у Києві та області застосовуватимуться стабілізаційні відключення з 06:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Причини: результати масованих обстрілів російських окупантів, останній з яких відбувся сьогодні зранку.

Обсяг відключень: дві черги.

Група 1 та 2 відключення: з 10:00 до 13:00 з 19:00 до 22:00

Група 3 та 4 відключення: з 06:00 до 07:00 з 13:00 до 16:00

Група 5 та 6 відключення: з 07:00 до 10:00 з 16:00 до 19:00

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Раніше повідомлялося, що у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, запевнили в «Укренерго».

Також у компанії закликали українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, через російську атаку 17 листопада, постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.