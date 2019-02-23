Вінничан з порушенням зором безкоштовно возитимуть на роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Але тільки тих, які працюють на підприємстві «УТОС»,

У 2019 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету Вінницької області буде передано субвенцію на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих (УТОС).

Таке рішення сьогодні підтримали депутати під час сесії міської ради.

Вперше така субвенція була передана містом в жовтні минулого року. За цей час послуга безкоштовного довезення на роботу на підприємство «УТОС» набула популярності, її користувачі кажуть, що вона дуже корисна. Тому й було прийняте рішення продовжити фінансування цих транспортних послуг.

Кошти у сумі 265 тис грн будуть направлені на перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та працюють на підприємстві об'єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство УТОС».

Гроші підуть на пальне для автомобіля та на зарплатню водіям.