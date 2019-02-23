Вінничан з порушеннями зору безкоштовно возитимуть на роботу



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Кошти у сумі 265 тис грн будуть направлені на перевезення осіб з інвалідністю по зору

Вперше послуга безкоштовного довезення на роботу на підприємство «УТОС« була профінансована з міського бюджету в жовтні минулого року

Про це повідомляє на прес-служба Вінницької міської ради.

Під час сесії Вінницької міської ради депутати ухвалили рішення про надання субвенцію на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих (УТОС).

Кошти у сумі 265 тис грн будуть направлені на перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та працюють на підприємстві об'єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство УТОС«.

Гроші підуть на пальне для автомобіля та на зарплатню водіям.