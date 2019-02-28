Вінничан запрошують на цікаву інтерактивну екскурсію



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Подорож у далеке минуле

«Археологічні мандри: уроки виживання» – так називається цікава інтерактивна екскурсія, яку у неділю 3 березня влаштують працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Охочі здійснять подорож у далеке минуле та дізнаються про те, як виживали наші пращури кілька тисячоліть тому.

«Ми з вами – цивілізовані люди, які звикли користуватися всіма благами сучасного суспільства і зверхньо дивимось на «примітивні» технології первісних народів та деяких «відсталих» племен. Втім, опинившись сам на сам з небезпеками природи, ймовірно саме вони виявилися б більш пристосованими до виживання.

Тож разом з креативним екскурсоводом Ви освоїте палеолітичні технології виготовлення одягу та зброї, енеолітичні методи здобування їжі, що призвели до небаченого демографічного буму, та дізнаєтесь, як одягалися носії трипільської культури. Довідаєтесь про неймовірну дієвість трипільського ножа, що тисячі років пролежав в землі, вагу бойової сокири з граніту та ще багато-багато цікавого. Хто знає, можливо колись ці навички нам знадобляться», – зазначається на сторінці музею у Facebook.

Щоб взяти участь у екскурсії, слід зареєструватися за тел. 063-651-74-46 або за ось тут.

Вартість квитків така: для дітей та студентів – 10 грн, дорослих – 20 грн.

Джерело: naparise.com