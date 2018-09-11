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    Вінничанам нагадали правила безпеки під час збирання грибів

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    Вінничанам нагадали правила безпеки під час збирання грибів

    Бережіть своє здоров’я та життя!

    Гриби – це смачно й корисно, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті.

    Рятувальники Вінниччини вирішили нагадати мешканцям регіону про заходи безпеки під час збирання грибів. Аби уникнути отруєння, необхідно дотримуватись певних правил:

    • ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте;
    • якщо гриб викликає хоч найменший сумнів, краще його не брати;
    • якщо ви зібрали гриби і принесли їх додому, ретельно перевірте кожен гриб перед тим, як починати готувати страву або робити заготовки;
    • при приготуванні страв із грибів, їх необхідно ретельно промити, а перед сушінням обтерти вологою тканиною;
    • не вживайте сирих грибів;
    • перед приготуванням будь-якої страви, гриби необхідно відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин;
    • готові страви з грибів необхідно зберігати на холоді, бажано не більше 24 годин в емальованому посуді;
    • не давайте грибів малолітнім дітям;
    • ніколи не застосовуйте «домашні» методи визначення отруйності грибів із використанням цибулини або срібних ложок – вони помилкові.

    Якщо отруєння все ж таки виникло, або є його симптоми, негайно промийте шлунок слабким соляним розчином і негайно зверніться до лікувальної установи.

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