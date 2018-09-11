Вінничанам нагадали правила безпеки під час збирання грибів



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Гриби – це смачно й корисно, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті.

Рятувальники Вінниччини вирішили нагадати мешканцям регіону про заходи безпеки під час збирання грибів. Аби уникнути отруєння, необхідно дотримуватись певних правил:



ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте;

якщо гриб викликає хоч найменший сумнів, краще його не брати;

якщо ви зібрали гриби і принесли їх додому, ретельно перевірте кожен гриб перед тим, як починати готувати страву або робити заготовки;

при приготуванні страв із грибів, їх необхідно ретельно промити, а перед сушінням обтерти вологою тканиною;

не вживайте сирих грибів;

перед приготуванням будь-якої страви, гриби необхідно відварити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин;

готові страви з грибів необхідно зберігати на холоді, бажано не більше 24 годин в емальованому посуді;

не давайте грибів малолітнім дітям;

ніколи не застосовуйте «домашні» методи визначення отруйності грибів із використанням цибулини або срібних ложок – вони помилкові.

Якщо отруєння все ж таки виникло, або є його симптоми, негайно промийте шлунок слабким соляним розчином і негайно зверніться до лікувальної установи.

