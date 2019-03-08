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    Вінничанам повідомили, як працюватимуть медичні заклади у святкові дні

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    Вінничанам повідомили, як працюватимуть медичні заклади у святкові дні

    Графік роботи медизакладів Вінниці

    У Вінниці, з 8 по 10 березня, центри і амбулаторії первинної медичної допомоги працюватимуть за графіком вихідного дня.

    Як повідомляють у департаменті охорони здоров’я міської ради, у святкові та вихідні дні в разі необхідності отримання медичної допомоги дорослим варто звертатись до приймальних відділень трьох закладів. А саме, міської клінічної лікарні №1 (вул. Хмельницьке шосе, 96), міської клінічної лікарні №3 (вул. Маяковського, 138), а для отримання медичної допомоги хірургічного профілю – до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Київська, 68).

    У разі погіршення здоров’я дітей, варто звертатися до міської лікарні «Центр матері та дитини», що за адресою вул. Маяковського, 138.

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    Також Центрами первинної медико-санітарної допомоги у святкові та вихідні дні буде забезпечено надання первинної медичної допомоги черговим лікарем. 9 березня ЦПМСД працюватимуть з 9:00 до 14:00, 8 та 10 березня – з 9:00 до 12:00.

    «Міський лікувально-діагностичний центр» не працюватиме 8 березня. У суботу, 9 березня, працюватиме з 9:00 до 18:00, а у неділю, 10 березня, з 9:00 до 15:00.

    У міському «Медичному стоматологічному центрі» вихідні 8 та 10 березня, а 9 березня центр працюватиме з 9:00 до 14:00.

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