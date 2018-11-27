Вінничанам пропонують безкоштовно пройти тест на ВІЛ



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30 листопада у місті влаштують акцію «Молодь Вінниці за життя без СНІД».

Заходи приурочені Всесвітньому дню боротьби з цим недугом. Вінничани влаштують свічкову ходу в честь загиблих від СНІДу та тематичний концерт. Окрім того, містяни зможуть зробити безкоштовний тест на ВІЛ.

Як розповіли редакції сайту Vinbazar.com організатори акції, 30 листопада у МПМ «Зоря» планується низка заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

О 15:00 годині у приміщенні Міського палацу мистецтв буде нагороджено переможців конкурсу малюнків на тему ВІЛ/СНІД. Глядачам представлять тематичну концертну програму. Також, біля палацу мистецтв розташують мобільну лабораторію на колесах, де кожен охочий зможе безкоштовно пройти тест на ВІЛ/СНІД.

О 17:00 учасники акції влаштують свічкову ходу в честь загиблих від СНІДу. Колона пройде від «Зорі» до «Будинку Офіцерів», де учасники акції викладуть зі свічок символ боротьби - червону стрічку.

Джерело: Vinbazar