Вінничани просять дозволити рух автомобілів Соборною



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Відповідну петицію подано до місцевої влади

Петицію з проханням відкрити головну вулицю Вінниці зареєстровано 18 вересня. Автор петиції пропонує зробити Соборну вільною для руху. Свою пропозицію аргументує вузькими вулицями у місті та транспортним колапсом з моменту закриття. Голосування триватиме наступні 13 діб. станом на сьогодні, 19 вересня, звернення підписали 27 осіб.

«В місті Вінниця дуже вузькі дороги, з відкритям Київського мосту і закриттям вулиці Соборна з 1.10.2018 року в місті буде транспортний колапс і постійні пробки. Прохання відкрити проїзд по вулиці Соборна не тільки з 20:00 до 8:00, а також і в робочий час», - йдеться у зверненні.

Варто зазначити, що 17 вересня на Соборній встановили знаки, що заборонятимуть проїзд по вулиці. Діяти заборона почне з 1 жовтня.

Джерело: Vinbazar