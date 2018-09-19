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    Новини

    Вінничани просять дозволити рух автомобілів Соборною

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    Вінничани просять дозволити рух автомобілів Соборною

    Відповідну петицію подано до місцевої влади

    Петицію з проханням відкрити головну вулицю Вінниці зареєстровано 18 вересня. Автор петиції пропонує зробити Соборну вільною для руху. Свою пропозицію аргументує вузькими вулицями у місті та транспортним колапсом з моменту закриття. Голосування триватиме наступні 13 діб. станом на сьогодні, 19 вересня, звернення підписали 27 осіб. 

    «В місті Вінниця дуже вузькі дороги, з відкритям Київського мосту і закриттям вулиці Соборна з 1.10.2018 року в місті буде транспортний колапс і постійні пробки. Прохання відкрити проїзд по вулиці Соборна не тільки з 20:00 до 8:00, а також і в робочий час», - йдеться у зверненні. 

    Варто зазначити, що 17 вересня на Соборній встановили знаки, що заборонятимуть проїзд по вулиці. Діяти заборона почне з 1 жовтня.

    Джерело: Vinbazar

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