Вінничани заборгували за тепло більше 100 млн грн

У січні приблизно 60% населення розрахувалися за спожите тепло

Вінничани заборгували за спожите тепло понад 128 млн гривень.

Про це Укрінформу повідомила начальник відділу з роботи зі ЗМІ та громадськістю КП Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» Сніжана Шпікіна.

«Загальна сума боргу населення перед КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» станом на 25 лютого склала 128,16 тис. гривень. Рівень розрахунків населення за спожиті послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у січні становить лише 59,5%», - повідомила Шпікіна.

За її словами, трійка найбільших боржників серед населення мають по 280,7 тис., 213,4 тис. та

Служба збуту теплопостачального підприємства вже розпочала роботу з боржниками, які не сплатили за спожиті послуги у минулому місяці та мають борги за попередні періоди. Якщо сума боргу перевищує 3000 гривень, або ж споживачі боргують за понад два місяці, йтиметься про примусове стягнення боргу в судовому порядку.