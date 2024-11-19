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Україна оголосила стартовий склад на вирішальний поєдинок Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна оголосила стартовий склад на вирішальний поєдинок Ліги націй
Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй
фото: УАФ

Початок зустрічі з Албанією о 21:45 за київським часом

Став відомий стартовий склад збірної України з футболу на матч завершального туру групового етапу Ліги націй 2024/25 проти Албанії.

Стартовий склад: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний, Зінченко, Судаков, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Криськів, Назаренко, Ярмолюк, Зубков, Довбик

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішалний матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Албанії.

Гра пройде у Тирані на стадіон «Air Albania». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, зігравши внічию з Грузією (1:1), команда Сергія Реброва має п'ять очок і залишається на четвертій сходинці в групі В1. Відставання «синьо-жовтих» від Грузії та Албанії на другому-третьому місцях становить два бали.

Турнірна таблиця групи В1

  1. Чехія – 8 очок (5 матчів), 7:7 (різниця голів)
  2. Грузія – 7 (5), 6:4
  3. Албанія – 7 (5), 3:4
  4. Україна – 5 (5), 6:7

Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй. Перша ж позиція стала недосяжною для підопічних Реброва – лідер групи Чехія має на три очки більше за «синьо-жовтих» і володіє перевагою в очних іграх.

Ключового значення відтак набуває матч з Албанією, за підсумками якого Україна може претендувати на друге місце групи, а з ним – на участь у плейоф за підвищення в класі. Важливо враховувати й результат іншого матчу вівторка, в якому гратимуть Грузія та Чехія.

Всі сценарії України в шостому турі Ліги націй 2024/25

  • Перемога над Албанією та непрограш Чехії грузинам – друге місце для України (плейоф за вихід у дивізіон А).
  • Перемога над Албанією та перемога Грузії над чехами – третє місце для України (плейоф за збереження місця у дивізіоні В).
  • Нічия або поразка від Албанії – четверте місце (виліт до дивізіону С).

В історії виступів у Лізі націй збірній України ще не доводилося грати в третьому дивізіоні євротурніру. Минулого сезону (2022/23) збірна зупинилася за крок від підвищення до ліги А – відставання від Шотландії склало два очки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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