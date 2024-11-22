Жеребкування плей-оф Ліги націй: сьогодні Україна дізнається наступного суперника

Початок жеребкування о 13.00 за київським часом

У швейцарському Ньйоні сьогодні, 22 листопада, відбудеться жеребкування стадії плей-оф Ліги націй.

Зокрема, Україна дізнається збірну, з якою зіграє за право виступати в дивізіоні А. Серед наших потенційних суперників – Шотландія, Сербія, Бельгія та Угорщина.

Нагадаємо, що у плей-оф за місця в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй зустрінуться треті команди груп Ліги А і другі збірні груп Ліги В.

Україна проведе перший матч плей-оф на своєму полі. Поєдинки заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.

Початок жеребкування о 13.00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України з футболу провела останній поєдинок у 2024 році у рамках розіграшу Ліги націй. Щоб потрапити до плей-оф турніру, підопічним Сергія Реброва потрібно було перемагати албанців та сподіватися, що у паралельному матчі грузини не зможуть виграти у Чехії. Матч в Албанії завершився із рахунком 2-1 на користь українців, аналогічний рахунок зафіксовано і в матчі збірних Чехії та Грузії (2-1). Саме тому збірна України посіла у своїй групі друге місце та очікуватиме на суперника в раунді плей-оф Ліги націй для можливості підвищення у класі.

В першому таймі на 5-й хвилині Зінченко провів перший гол.

А вже на 10-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.

За рахунку 2-0 на користь України команди відправились у роздягальні.

У другому таймі набагато активніше грала збірна Албанії та мала кілька хороших нагод. Одна із них переросла у пенальті, яке на 75-й хвилині реалізував Байрамі. Не дивлячись на те, що кінцівка матчу була напруженою, українці зуміли довести матч до переможного завершення.

До слова, Зінченко та збірна України присвятили перший гол проти Албанії тисячному дню війни.

Раніше повідомлялось, що у груповому раунді Ліги націй 2024/25 залишається провести останній, шостий тур. Збірна України закриватиме основну частину турніру матчем з Албанією у вівторок, 19 листопада.

Нагадаємо, раніше Україна зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.