Вінницькі оперативники затримали місцевого жителя за вимагання грошей
Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми
Вінницькі оперативники із залученням бійців спецпідрозділу КОРД поблизу ринку «Урожай» затримали 25-річного вінничанина.
Чоловік підозрюється у тому, що вимагав 1 тисячу доларів у своєї жертви, повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області. Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми.
Затримання відбувалося поблизу перехрестя вулиць Пирогова і Матроса Кішки. Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, до поліції звернувся 22-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий йому чоловік тривалий час безпідставно вимагає у нього гроші, запевняючи, що той йому заборгував.
Більш того, як у 90-і, зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою.
Під тиском залякування та погроз чоловік кілька разів платив вимагачу. Однак кошти не гарантували безпеку, а погрози не припинилися. Тому жертва вимагання звернувся за допомогою до поліції.
Зловмисника затримували «гучно», свідками стали десятки людей. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Проте у суді не вважають, що підозрюваний становить загрозу суспільству та жертві. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.Нагадаємо, у Вінниці судитимуть агітатора за заклики до зміни кордону України.