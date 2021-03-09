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    Вінницькі оперативники затримали місцевого жителя за вимагання грошей

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    Зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою - Вінницькі оперативники затримали місцевого жителя за вимагання грошей
    Зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою
    фото: vn.npu.gov.ua

    Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми

    Вінницькі оперативники із залученням бійців спецпідрозділу КОРД поблизу ринку «Урожай» затримали 25-річного вінничанина.

    Чоловік підозрюється у тому, що вимагав 1 тисячу доларів у своєї жертви, повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області. Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми.

    Затримання відбувалося поблизу перехрестя вулиць Пирогова і Матроса Кішки. Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, до поліції звернувся 22-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий йому чоловік тривалий час безпідставно вимагає у нього гроші, запевняючи, що той йому заборгував.

    Більш того, як у 90-і, зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою.

    Під тиском залякування та погроз чоловік кілька разів платив вимагачу. Однак кошти не гарантували безпеку, а погрози не припинилися. Тому жертва вимагання звернувся за допомогою до поліції.

    Зловмисника затримували «гучно», свідками стали десятки людей. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

    Проте у суді не вважають, що підозрюваний становить загрозу суспільству та жертві. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

    Нагадаємо, у Вінниці судитимуть агітатора за заклики до зміни кордону України.
    Теги: гроші Вінниця арешт розслідування поліція
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