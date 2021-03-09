Вінницькі оперативники затримали місцевого жителя за вимагання грошей

Зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою

Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми

Вінницькі оперативники із залученням бійців спецпідрозділу КОРД поблизу ринку «Урожай» затримали 25-річного вінничанина.

Чоловік підозрюється у тому, що вимагав 1 тисячу доларів у своєї жертви, повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області. Кайданки на зловмисника одягли під час передачі частини суми.

Затримання відбувалося поблизу перехрестя вулиць Пирогова і Матроса Кішки. Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, до поліції звернувся 22-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий йому чоловік тривалий час безпідставно вимагає у нього гроші, запевняючи, що той йому заборгував.

Більш того, як у 90-і, зловмисник вивозив заявника на своєму автомобілі за місто, де погрожував розправою.

Під тиском залякування та погроз чоловік кілька разів платив вимагачу. Однак кошти не гарантували безпеку, а погрози не припинилися. Тому жертва вимагання звернувся за допомогою до поліції.

Зловмисника затримували «гучно», свідками стали десятки людей. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Проте у суді не вважають, що підозрюваний становить загрозу суспільству та жертві. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.