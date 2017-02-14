Вінницький хор до Дня закоханих переспівав пісню Тіни Кароль

Це відео є своєрідним привітанням для вінничан із Днем закоханих – керівник хору

Вінницький жіночий хор «Соломія» під керівництвом Назарія Давидовського на честь Дня Святого Валентина записав музичний кліп, переспівавши відому пісню Тіни Кароль «Намалюю тобі зорі». «Ідея того, щоб спробувати створити подібне відео у мене виникла давно. Мен дуже хотілось спробувати зробити з хором якийсь



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Це відео є своєрідним привітанням для вінничан із Днем закоханих – керівник хору

Вінницький жіночий хор «Соломія» під керівництвом Назарія Давидовського на честь Дня Святого Валентина записав музичний кліп, переспівавши відому пісню Тіни Кароль «Намалюю тобі зорі».

«Ідея того, щоб спробувати створити подібне відео у мене виникла давно. Мен дуже хотілось спробувати зробити з хором якийсь «кавер» на сучасну пісню. Але разом з тим було бажання підкреслити усю красу та привабливість, притаманні жіночому хору. Тому я вирішив взяти для виконання пісню Тіни Кароль «Намалюю тобі зорі». За аранжуванням звернувся до давнього товариша – київського композитора Андрія Бондаренка. Це відео є своєрідним привітанням для вінничан із Днем закоханих, а також нагадуванням про те, що немає нічого кращого за те, аби кохати і бути коханим», – розповів Назарій Давидовський.

Нагадаємо, раніше на честь Різдва хор «Соломія» презентували оригінальну версію всесвітньовідомого твору «Щедрик», яке в перші дні переглянуло понад сто тисяч користувачів по всьому світу.

Джерело: Вежа