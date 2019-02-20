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    Новини

    Вінницького підприємця оштрафували за самовільну парковку

    • Розсилка
    Вінницького підприємця оштрафували за самовільну парковку

    Бізнесмен поставив обмежувачі руху на тротуарі

    У Вінниці 20 лютого працівники Муніципальної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення на місцевого підприємця.

    Про це йдеться на сторінці організації.

    Власник магазину «VERO» на вул. Соборна, 95 самовільно встановив біля будівлі обмежувачі руху автомобілів. На пішохідній зоні бізнесмен поставив металеву обмежувальну конструкцію та дві бетонні півсфери без будь-яких дозвільних документів.

    За таке порушення  передбачено накладення штрафу на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень.

    Джерело: i-vin.info

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