Вінниця отримала Почесну Відзнаку Ради Європи



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Третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила місту

21 травня Вінниця отримала нагороду від Ради Європи - Почесну Відзнаку.

За неї щороку змагаються 47 країн. Це третя премія, яку присудили місту, після Європейського Диплому та Почесного Прапору.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вінниця отримала Почесну Відзнаку Ради Європи. Це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила місту, - після Європейського Диплому та Почесного Прапору.

Традиційно щороку за першість змагаються муніципалітети 47 європейських держав. Переможців визначають серед громад, які сповідують європейські цінності, реалізують власні інноваційні проекти та діляться досвідом з іншими.

Відзнака Ради Європи - це передостанній рівень до найвищої нагороди - «Приз Європи».