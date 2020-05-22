  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінниця отримала Почесну Відзнаку Ради Європи

    • Розсилка
    Вінниця отримала Почесну Відзнаку Ради Європи

    Третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила місту

    21 травня Вінниця отримала нагороду від Ради Європи - Почесну Відзнаку.

    За неї щороку змагаються 47 країн. Це третя премія, яку присудили місту, після Європейського Диплому та Почесного Прапору.

    Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. 

    Вінниця отримала Почесну Відзнаку Ради Європи. Це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила місту, - після Європейського Диплому та Почесного Прапору. 

    Традиційно щороку за першість змагаються муніципалітети 47 європейських держав. Переможців визначають серед громад, які сповідують європейські цінності, реалізують власні інноваційні проекти та діляться досвідом з іншими.

    Відзнака Ради Європи - це передостанній рівень до найвищої нагороди - «Приз Європи». 

    Вінниця премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ