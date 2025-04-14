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У Вінниці 17-річний одесит отримав пʼять років за підпал ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Вінниці 17-річний одесит отримав пʼять років за підпал ТЦК
Підліток заявив, що на злочин пішов через тяжкі життєві обставини
фото: Вінницька міська прокуратура

Неповнолітній хлопець приїхав до Вінниці з Одеси, аби виконати завдання російського куратора

Вінницький міський суд визнав неповнолітнього одесита винним у підпалі входу до будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Згідно з матеріалами справи, у Вінниці 6 липня 2024 року близько 04:00 стався підпал будівлі ТЦК. Займання на сходах центрального входу вдалося локалізували силами чергової частини.

На місці події виявили шматок тканини зі слідами ДНК. Також підпалювача зафіксували камери спостереження сусідніх будинків. Того ж дня підозрюваного затримали в місцевому готелі, де він тимчасово проживав.

Хлопець був неповнолітнім і приїхав до Вінниці з Одеси. Юнак розповів, що відповідне завдання отримав у Telegram. За це йому обіцяли заплатити 80 тис. грн.

Зловмисник використав як гніт для запалювання шматок своєї футболки і так залишив на місці злочину свою ДНК. Крім того, двоє свідків впізнали обвинуваченого на фото і відео з камер спостереження.

На засіданні хлопець визнав вину, пояснивши, що на злочин пішов через тяжкі життєві обставини, маючи намір заробити гроші. У вчиненому щиро каявся і просив суворо його не карати.

Матір обвинуваченого розповіла, що сина виховувала самостійно, матеріальне становище родини важке. Батько участі у житті сина не бере. На цей час жінка проживає разом зі співмешканцем та дітьми, а син останній час з нею не жив і десь працював.

За диверсію в умовах воєнного стану юнаку загрожувало 15 років позбавлення волі або довічно. Але урахуванням помʼякшуючих обставин суд призначив лише пʼять років.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента. Чоловік на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів по всій Україні.  За даними слідства, одну з таких вибухівок росіяни залучили проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

До слова, у Полтавській області затримано російську агентку, яка готувала підриви біля райвідділу поліції та міського територіально центру комплектування.

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Теги: ТЦК російські агенти Вінниця

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