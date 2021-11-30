Юна вінничанка стала обличчям Спеціальної Олімпіади Австрії
15-річна Гнатик здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з танців Спеціальної Олімпіади-2021
Юна українка з Вінниччини, Марія Гнатик, стала обличчям Спеціальної Олімпіади. Про це повідомила її тренерка Діана Подолянчук на своїй сторінці у Fаcebook.
«Пишаюся своєю ученицею», – написала жінка.
Марія Гнатик та її партнер з танців Іван Кондратюк представляли Україну на першому Чемпіонаті з танців у рамках Міжнародної спеціальної олімпіади. Вінничани були єдиними учасниками від України.
15-річна Гнатик здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з танців Спеціальної Олімпіади-2021 у номінації «Вуличні танці».
Танцівники виступали у чотирьох категоріях – соло, дуети, пари та команди.
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