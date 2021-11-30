Юна вінничанка стала обличчям Спеціальної Олімпіади Австрії

На змаганнях вінничани були єдиними учасниками від України

15-річна Гнатик здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з танців Спеціальної Олімпіади-2021

Юна українка з Вінниччини, Марія Гнатик, стала обличчям Спеціальної Олімпіади. Про це повідомила її тренерка Діана Подолянчук на своїй сторінці у Fаcebook.

«Пишаюся своєю ученицею», – написала жінка.

Марія Гнатик та її партнер з танців Іван Кондратюк представляли Україну на першому Чемпіонаті з танців у рамках Міжнародної спеціальної олімпіади. Вінничани були єдиними учасниками від України.

15-річна Гнатик здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з танців Спеціальної Олімпіади-2021 у номінації «Вуличні танці».

Танцівники виступали у чотирьох категоріях – соло, дуети, пари та команди.

Спеціальна Олімпіада є найбільшою у світі спортивною організацією для дітей та дорослих з інтелектуальними та фізичними вадами, забезпечуючи цілорічні тренінги та заходи для 5 мільйонів учасників та Єдиних спортивних партнерів у 172 країнах.

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До слова, президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.