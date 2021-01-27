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    «Ювілейне весілля»: за 2020 рік дев'ять вінницьких родин повторно одружилися

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    <p>Найстарша пара серед тих, хто скористався послугою &laquo;Ювілейне весілля&raquo;, були молодята, котрі прожили 59 років</p> - «Ювілейне весілля»: за 2020 рік дев'ять вінницьких родин повторно одружилися

    Найстарша пара серед тих, хто скористався послугою «Ювілейне весілля», були молодята, котрі прожили 59 років

    Фото з відкритих джерел

    Одружувалися навіть батьки разом з дітьми в один день

    Подружжя, які прожили разом багато років, можуть знову стати молодятами. Послугу «Ювілейне весілля» можна отримати в усіх РАЦСах України, зокрема й на Вінниччині. Подружжю готові відтворити урочисту церемонію та видати свідоцтво нового зразка.

    За інформацією Міністерства юстиції, минулого року 227 подружніх пар скористались послугою «Ювілейне весілля». На Вінниччині повторно одружилися 9 пар.

    У відділі РАЦС територіального управління юстиції у Вінницькій області розповіли Вінниця.info, що одружуються навіть батьки разом з дітьми в один день.

    «Був випадок, коли діти замовили виїзну церемонію для батьків, бо їхній тато не міг приїхати. У подружжя було золоте весілля. Були пари, де батьки та діти ставали на рушник. До прикладу, коли у батьків було 40 років, у дітей 10 років – і це все співпадало в один день. Але карантин, звісно, своє дав. По-перше, обмежена кількість людей, по-друге, люди старшого віку взагалі нікуди не ходять, а сидять вдома», – розповіли у відділі РАЦС територіального управління юстиції у Вінницькій області.

    Найстарша пара серед тих, хто скористався послугою «Ювілейне весілля», були молодята, котрі прожили 59 років.

    Скільки коштує послуга «Ювілейне весілля»?

    Якщо це робочий час у відділі – скорочений обряд – 231 гривня, «Ювілейний обряд» – 461 гривня. У вихідні та святкові дні – 560 гривень.

    Якщо церемонія виїзна, то така послуга обійдеться молодятам у 1 259 гривень. Єдине, що не входить у ціну – транспортні витрати.

    Нагадаємо, що королева Великобританії Єлизавета II та принц Філіп відсвяткували 73-ю річницю весілля.

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    Теги: вихідні діти Вінниця весілля гривня карантин батьки обряд
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