За 2020-й на Вінниччині вилучили майже 3 тонни фальсифікату вершкового масла

За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей у зразках масла солодковершкового

За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей у зразках масла солодковершкового

Фахівці дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження

На Вінниччині протягом минулого року фахівці Держпродспоживслужби вилучили з обігу 2,9 тонни солодковершкового масла. Про це інформує Держпродспоживслужба, пише agronews.ua.

Згідно «Плану відбору зразків для цілей державного контролю у 2020 році» фахівці відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження, з них:

39 зразків – фальсифікація алкогольних напоїв;

89 зразків – фальсифікація молочної продукції;

581 зразок – харчова продукція тваринного походження.

«За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей (наявність немолочних жирів) у зразках масла солодковершкового. За наслідками заходів державного контролю фахівці вилучили з обігу 2,9 тонни масла солодковершкового та повернули виробникам. Було надіслано 18 повідомлень територіальним органам Держпродспоживслужби та операторам ринку, в яких виявлено невідповідність масла ДСТУ за вмістом немолочного жиру», – розповіли у відомстві.

Крім того, матеріали щодо неіснуючого молокозаводу передано в правоохоронні органи.

«Окрім того, виявлено 8 позитивних випадків щодо невідповідності харчової продукції по мікробіологічних показниках, за наслідками проведено заходи щодо покращення гігієнічних критеріїв технологічних процесів», – підсумували у службі.

Нагадаємо, що антимонопольний комітет оштрафував шістьох виробників «молочки» за фальсифікації.