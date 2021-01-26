За 2020-й на Вінниччині вилучили майже 3 тонни фальсифікату вершкового масла
Фахівці дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження
На Вінниччині протягом минулого року фахівці Держпродспоживслужби вилучили з обігу 2,9 тонни солодковершкового масла. Про це інформує Держпродспоживслужба, пише agronews.ua.
Згідно «Плану відбору зразків для цілей державного контролю у 2020 році» фахівці відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження, з них:
- 39 зразків – фальсифікація алкогольних напоїв;
- 89 зразків – фальсифікація молочної продукції;
- 581 зразок – харчова продукція тваринного походження.
«За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей (наявність немолочних жирів) у зразках масла солодковершкового. За наслідками заходів державного контролю фахівці вилучили з обігу 2,9 тонни масла солодковершкового та повернули виробникам. Було надіслано 18 повідомлень територіальним органам Держпродспоживслужби та операторам ринку, в яких виявлено невідповідність масла ДСТУ за вмістом немолочного жиру», – розповіли у відомстві.
Крім того, матеріали щодо неіснуючого молокозаводу передано в правоохоронні органи.
«Окрім того, виявлено 8 позитивних випадків щодо невідповідності харчової продукції по мікробіологічних показниках, за наслідками проведено заходи щодо покращення гігієнічних критеріїв технологічних процесів», – підсумували у службі.
Нагадаємо, що антимонопольний комітет оштрафував шістьох виробників «молочки» за фальсифікації.