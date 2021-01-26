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    За 2020-й на Вінниччині вилучили майже 3 тонни фальсифікату вершкового масла

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    <span>За&nbsp;результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей у&nbsp;зразках масла солодковершкового</span> - За 2020-й на Вінниччині вилучили майже 3 тонни фальсифікату вершкового масла
    За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей у зразках масла солодковершкового
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження

    На Вінниччині протягом минулого року фахівці Держпродспоживслужби вилучили з обігу 2,9 тонни солодковершкового масла. Про це інформує Держпродспоживслужба, пише agronews.ua.

    Згідно «Плану відбору зразків для цілей державного контролю у 2020 році» фахівці відділу безпечності харчових продуктів Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області дослідили 709 зразків харчової продукції тваринного походження, з них:

    • 39 зразків – фальсифікація алкогольних напоїв;
    • 89 зразків – фальсифікація молочної продукції;
    • 581 зразок – харчова продукція тваринного походження.

    «За результатами досліджень виявлено 18 невідповідностей (наявність немолочних жирів) у зразках масла солодковершкового. За наслідками заходів державного контролю фахівці вилучили з обігу 2,9 тонни масла солодковершкового та повернули виробникам. Було надіслано 18 повідомлень територіальним органам Держпродспоживслужби та операторам ринку, в яких виявлено невідповідність масла ДСТУ за вмістом немолочного жиру», – розповіли у відомстві.

    Крім того, матеріали щодо неіснуючого молокозаводу передано в правоохоронні органи.

    «Окрім того, виявлено 8 позитивних випадків щодо невідповідності харчової продукції по мікробіологічних показниках, за наслідками проведено заходи щодо покращення гігієнічних критеріїв технологічних процесів», – підсумували у службі.

    Нагадаємо, що антимонопольний комітет оштрафував шістьох виробників «молочки» за фальсифікації.

    Теги: Вінниця
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