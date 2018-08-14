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    Новини

    За добу на території Вінниччини втопилося двоє людей

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    Працюють водолази - За добу на території Вінниччини втопилося двоє людей
    Працюють водолази

    Обидва потопельники загинули у Калинівському районі

    Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області дістали з води тіла двох потопельників, які загинули 12 серпня. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті відомства.

    12 серпня об 11:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Черепашинці Калинівського району на недіючому кар’єрі під час відпочинку на воді зник чоловік.

    13 серпня об 11:15 бійці групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області дістали з водойми потопельника, 52-річного жителя Хмельницького.

    Тієї ж доби у с. Іванів Калинівського району у місцевому ставку втопився чоловік 1973 року народження.

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