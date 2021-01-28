За минулу добу вінницька поліція розкрила три крадіжки

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження

У Вінниці поліцейські у ході проведення розшукових заходів затримали причетних до правопорушень осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

Так, 28 січня, поліцейські затримали 20-річних молодиків, мешканців Житомирської області. Злодії проникли на подвір’я господаря, пошкодили замок дверей та багажного відділення автомобіля «ВАЗ 2106», викрали колеса, набір інструментів разом з аудіо програвачем.

Фото: Нацполіція Вінниці

Крім того, вінницькі поліцейські розшукали підозрювану, яка через незачинені двері проникла до квартири та викрала телевізор, планшет і мобільний телефон. Зловмисницею виявилась 28-річна жителька міста Вінниця, яка раніше вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Фото: Нацполіція Вінниці

Цієї ж доби співробітники Могилів-Подільського районного відділу поліції розшукали 25-річного молодика, який підозрюється у крадіжці майна з підвального приміщення. Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Також затримано 55-річного підозрюваного у викраденні грошових коштів з продуктового магазину в селі Борівка. Встановлено, що правопорушник раніше судимий. Наразі зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання - до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що директора одного з підрозділів «Вінницяобленерго» спіймали на отриманні хабаря.