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    За минулу добу вінницька поліція розкрила три крадіжки

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    Всіх злочинців було затримано - За минулу добу вінницька поліція розкрила три крадіжки
    Всіх злочинців було затримано
    Фото з відкритих джерел

    За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження

    У Вінниці поліцейські у ході проведення розшукових заходів затримали причетних до правопорушень осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області. 

    Так, 28 січня, поліцейські затримали 20-річних молодиків, мешканців Житомирської області. Злодії проникли на подвір’я господаря, пошкодили замок дверей та багажного відділення автомобіля «ВАЗ 2106», викрали колеса, набір інструментів разом з аудіо програвачем.

    Фото: Нацполіція Вінниці
    Фото: Нацполіція Вінниці

    Крім того, вінницькі поліцейські розшукали підозрювану, яка через незачинені двері проникла до квартири та викрала телевізор, планшет і мобільний телефон. Зловмисницею виявилась 28-річна жителька міста Вінниця, яка раніше вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

    Фото: Нацполіція Вінниці
    Фото: Нацполіція Вінниці

    Цієї ж доби співробітники Могилів-Подільського районного відділу поліції розшукали 25-річного молодика, який підозрюється у крадіжці майна з підвального приміщення. Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

    Також затримано 55-річного підозрюваного у викраденні грошових коштів з продуктового магазину в селі Борівка. Встановлено, що правопорушник раніше судимий. Наразі зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За таке правопорушення передбачено покарання - до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, що директора одного з підрозділів «Вінницяобленерго» спіймали на отриманні хабаря.

    Теги: Вінниця телефон поліція
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