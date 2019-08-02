День Повітряних сил: над Вінницею пролетіли винищувачі (фоторепортаж)

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Сьогодні, 2 серпня, на честь свята у небі над містом відбулися прольоти військових літаків.

Урочистості розпочалися об 11:00 на площі біля Будинку офіцерів. Тут вишикувалися загони військовослужбовців Повітряних сил, а також була встановлена трибуна для виступів вищого військового керівництва країни. Попри чутки, на свято таки не прибув президент Володимир Зеленський, що стало зрозуміло ще заздалегідь через відсутність на площі працівників Управління державної охорони. А за півгодини до початку заходу на сайті очільника держави з’явилося повідомлення, що Зеленський сьогодні перебуває в Івано-Франківську.

Тим не менше, аби побачити авіашоу, на площі зібралося кілька десятків вінничан, зокрема рідних та близьких бійців Повітряних сил. Перед прольотом літаків з трибуни виступив командувач Повітряних сил, генерал-полковник Сергій Дроздов.

У короткій промові командувач відзначив, що Повітряні сили наразі є найбільш боєздатною частиною Збройних сил України. Також Сергій Дроздов зазначив, що наразі у Повітряни сили повертають потужну військову техніку, зокрема нещодавно відбулися успішні стрільби із зенітно-ракетних комплексів С-300. За його словами, наразі ПС очікують нові види озброєння, що розробляються військово-промисловим комплексом держави.

Наприкінці промови командувач згадав подвиг вінницьких льотчиків Костянтина Могилка та Дмитра Майбороду, які ціною власного життя врятували своїх побратимів та цивільних під час бойових дій на Донбасі. «Загалом же під час війни з російськими окупаційними військами, свої голови поклали 53 наших побратимів», – сказав Дроздов, після чого на площі оголосили хвилину мовчання.

За тим нарешті почалися прольоти військової авіації. Над площею спершу пролетів вертоліт Мі-8, а потім – військові літаки зокрема Іл-76, Су- 24, Су-27, АН-26 та МіГ-29.

Джерело: VЕЖА