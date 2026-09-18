В.о. генпрокурора зробив заяву про рішення стосовно фігурантів операції «Карфаген»

Новий керівник прокуратури заявив, що посада не має бути підставою для особливого ставлення

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що найближчим часом мають бути завершені службові та кадрові процедури щодо працівників прокуратури, які фігурують в операції «Карфаген». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ковальського.

«Окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції «Карфаген»», – написав він.

За словами в.о. генпрокурора, до встановлення вини нікого не мають звинувачувати, однак посада прокурора не повинна бути підставою для його захисту чи створення особливих умов.

«Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови», – зазначив Ковальський.

Він також заявив, що прокуратура продовжує працювати попри зміну керівництва. Серед першочергових завдань Ковальський назвав робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генпрокурора та регіональних прокуратур, під час яких планує обговорити проблемні напрями, резонансні провадження та кадрові питання.

Окремо в.о. генпрокурора заявив про готовність співпрацювати з НАБУ та САП у межах їхніх повноважень. «З НАБУ та САП будемо взаємодіяти професійно і в межах закону. Кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень», – написав він.

Ковальський також зазначив, що готовий відповісти на запитання щодо роботи прокуратури та ситуації навколо «Карфагена».

Нагадаємо, операція «Карфаген» стосується розслідування діяльності злочинної організації, до якої, за даними НАБУ і САП, були причетні чинні та колишні посадовці правоохоронних органів.

Варто нагадати, що за даними НАБУ і САП, які проводять операцію «Карфаген», Сергій Кропива (прізвисько Канцлер) створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.