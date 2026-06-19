В Україні рекордно зросла кількість справ про відмивання коштів

Зростання кількості справ про відмивання коштів пов’язане зі змінами до законодавства, які набули чинності у 2020 році

Правоохоронці фіксують в Україні стрімке зростання кількості кримінальних проваджень за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За останні шість років майже вп'ятеро побільшало справ про відмивання коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Опендатабот.

За даними Генеральної прокуратури України, у 2025 році було зареєстровано 1 344 нові правопорушення. Це у 3,4 раза більше, ніж у довоєнному 2021 році, і майже у 5 разів перевищує показники 2019 року.

Загалом протягом минулого року правоохоронці опрацювали рекордні 3,3 тис. кримінальних проваджень цієї категорії, понад половина з яких тягнулася з минулих років

Мільярдні суми та низький рівень арештів

Попри масштабну роботу слідчих, реальні фінансові результати залишаються скромними.

Встановлена вартість відмитого майна за рік сягнула астрономічної суми – 12,35 млрд грн;

Водночас під арешт вдалося взяти лише крихітну частину цих активів – 590 млн грн (менше 5% від загальної вартості).

Юристи пояснюють такий розрив специфікою розслідування фінансових злочинів. Радник юридичної фірми Asters Орест Стасюк зазначає, що для доведення легалізації замало виявити факт первинного злочину. Слідству необхідно:

Чітко довести походження статків від конкретного кримінального правопорушення.

Покроково простежити весь ланцюжок руху брудних коштів.

Офіційно підтвердити, що фінансові операції проводилися саме для маскування їхнього незаконного походження.

Через ці труднощі гучні розслідування часто закриваються, або стаття 209 Кримінального кодексу взагалі зникає з обвинувачення в процесі досудового слідства.

Попри юридичні виклики, доведення справ до фіналу суттєво покращилося. Зараз до суду доходить майже кожна друга справа.

Варто зазначити, що стрімке зростання кількості справ про відмивання коштів пов’язане не лише з активністю правоохоронців, а й із змінами до законодавства, які набули чинності у 2020 році.

Якщо раніше для розслідування відмивання коштів потрібно було спочатку довести основний злочин, з якого походили гроші чи майно, та отримати рішення суду, то тепер стаття про відмивання коштів дедалі частіше фігурує як додаткова кваліфікація у справах про корупцію, економічні та інші тяжкі злочини. Тому зростання статистики значною мірою відображає зміну підходів до розслідування, а не лише збільшення кількості самих злочинів.

«Главком» писав, що останнім часом українці отримують пропозиції щодо роботи, яка пов’язана з переказом платежів, однак це може бути схемою відмивання коштів, внаслідок чого можна потрапити за грати. За даними НБУ, останнім часом компанії часто публікують оголошення з пропозиціями віддаленої роботи та гідної оплати. При цьому досвід необов’язковий, проте потрібно мати банківський рахунок, а також приймати та переказувати платежі.