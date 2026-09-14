Директор НАБУ розповів, як Зеленський відреагував на операцію «Карфаген»

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу

Президент спокійно сприйняв інформацію про розслідування

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів, як президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про розслідування в межах операції «Карфаген». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Кривоноса, під час зустрічі президента з керівництвом НАБУ та САП Зеленський дуже спокійно сприйняв інформацію про розслідування.

Кривонос також зазначив, що на зустрічі говорили про діяльність кол-центрів. За його словами, вони діють не проти Росії, а проти європейських партнерів України.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ і САП оприлюднили матеріали операції «Карфаген» щодо злочинної групи, яка, за версією слідства, «кришувала» нелегальні колцентри, а отримані кошти легалізовувала через підставний бізнес родичів та виводила у майно.

Ключовими фігурантами справи правоохоронці назвали Сергія Кропиву на прізвисько Канцлер, Єлизавету Івахненко – Музу, водія Сергія Куцого – Камрада та родича Кропиви Олександра Дидича – Флеша. Організатором схеми слідство вважає Кропиву.

На тлі корупційного скандалу генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив про відставку. Своє рішення він назвав політичним та заперечив причетність до справи.

Зранку 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про підозру у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності.

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос каже, що не бачив паперового документа про підозру та не отримував його особисто. За його словами, у НАБУ та САП документ також не привозили.

Кривонос назвав ситуацію «телеграм-підозрою» та зазначив, що стратегію захисту в Бюро визначатимуть після отримання відповідних матеріалів.

Вдень 14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На момент появи президентського указу генпрокурор перебуває у п'ятиденному відрядженні за кордоном.