Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Директор НАБУ розповів, як Зеленський відреагував на операцію «Карфаген»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Директор НАБУ розповів, як Зеленський відреагував на операцію «Карфаген»
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу
фото: glavcom.ua

Президент спокійно сприйняв інформацію про розслідування

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос розповів, як президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про розслідування в межах операції «Карфаген».  Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Кривоноса, під час зустрічі президента з керівництвом НАБУ та САП Зеленський дуже спокійно сприйняв інформацію про розслідування.

Кривонос також зазначив, що на зустрічі говорили про діяльність кол-центрів. За його словами, вони діють не проти Росії, а проти європейських партнерів України. 

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ і САП оприлюднили матеріали операції «Карфаген» щодо злочинної групи, яка, за версією слідства, «кришувала» нелегальні колцентри, а отримані кошти легалізовувала через підставний бізнес родичів та виводила у майно.

Ключовими фігурантами справи правоохоронці назвали Сергія Кропиву на прізвисько Канцлер, Єлизавету Івахненко – Музу, водія Сергія Куцого – Камрада та родича Кропиви Олександра Дидича – Флеша. Організатором схеми слідство вважає Кропиву.

На тлі корупційного скандалу генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив про відставку. Своє рішення він назвав політичним та заперечив причетність до справи.

Зранку 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про підозру у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності.

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос каже, що не бачив паперового документа про підозру та не отримував його особисто. За його словами, у НАБУ та САП документ також не привозили.

Кривонос назвав ситуацію «телеграм-підозрою» та зазначив, що стратегію захисту в Бюро визначатимуть після отримання відповідних матеріалів. 

Вдень 14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На момент появи президентського указу генпрокурор перебуває у п'ятиденному відрядженні за кордоном.

Читайте також:

Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора Олександр Клименко САП Семен Кривонос Руслан Кравченко операція «Карфаген»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корецький: Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи
Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ
19 серпня, 22:54
Національне антикорупційне бюро викрило схему за участю співробітника СБУ
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
25 серпня, 14:30
НАБУ опублікувало плівки у справі «Форест Гамп»
НАБУ опублікувало плівки у справі «Форест Гамп»
19 серпня, 12:12
Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026
Удар по кабінету глави СБУ, гучне викриття в Офісі генпрокурора: головне за день 4 вересня 2026
4 вересня, 21:08
Журналісти виявили низку згадок про Івахненко на сайті Одеської юридичної академії.
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ
6 вересня, 18:58
Перша заступниця генпрокурора Вдовиченко залишає посаду після плівок НАБУ
Операція «Карфаген» призвела до ще однієї відставки в Офісі генпрокурора
8 вересня, 19:15
Валентина Кропива зі своїм сином Сергієм
ФОП у 83 роки та апартаменти в Буковелі. Що знайшли у родички фігуранта «Карфагена»
10 вересня, 11:42
У відомстві також заперечили заяви Кравченка про нібито вилучення НАБУ кримінальних проваджень
НАБУ відповіло Кравченку щодо підозри Кривоносу та «гарантій недоторканності»
Сьогодні, 09:13
Рада запустила процедуру звільнення Кравченка
Рада запустила процедуру звільнення Кравченка
Сьогодні, 12:37

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Польща обмежила роботу популярного пункту пропуску з Україною
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)
У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua