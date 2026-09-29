Окупанти вдарили по обʼєкту залізничної інфраструктури на Вінниччині

Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тис. споживачів

Російська терористична армія атакувала Вінницьку область. Зафіксовано влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тис. споживачів. На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Заболотна додала, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту.

Як повідомлялося, унаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала одна людина, у двох районах міста зафіксовано руйнування житлового сектору.