Очільник НАБУ відповів на закиди ексгенпрокурора про таємні пропозиції

Кривонос заперечив, що антикорупційні органи пропонували генпрокурору не ухвалювати підозри

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос назвав «маячнею» заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про те, що НАБУ і САП нібито пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Таку заяву Кривонос зробив під час спільного з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком брифінгу 14 вересня. «Маячня. Щодо того, що ми йому щось гарантували чи не гарантували», – відповів Кривонос на запитання журналістів.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Раніше Кравченко заявив, що представники антикорупційних органів нібито пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр. За його словами, від таких рішень його також політично стримував президент Володимир Зеленський. Кравченко наголосив, що не збирався відмовлятися від рішень, яких, на його думку, вимагали закон і зібрані докази.

«Я обіцяв не бути політично зручним і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази», – заявив генпрокурор.

14 вересня Кравченко також заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про можливе підроблення офіційних документів, неправомірну вигоду та фіктивне усиновлення.

Вдень 14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На момент появи президентського указу генпрокурор перебуває у п'ятиденному відрядженні за кордоном.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко поїхав у службове відрядження до Франції. Про це свідчить копія наказу генерального прокурора, яка є у розпорядженні «Главкома».