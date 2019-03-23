Пишногруда вінничанка стала зіркою телесеріалу (фото)



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Сюжет та назву серіалу дівчина не розголошує

Вінничанка Надія Щербань, яка має звання власниці найбільших натуральних грудей в Україні, днями знялась у новому телесеріалі.

«Нещодавно до мене звернулися представники серіалу. Спитали, чи я не проти стати героїнею однієї з серій. Вони мене знайшли у соціальних мережах. Я була не проти спробувати себе у новому амплуа. Коли погодилась, мене попросили відзняти на мобільний телефон одну із сцен. Як зрозуміла, на цю роль було ще кілька претенденток. Але кастинг пройшла я», - каже Надія.

Після затвердження, вінничанка поїхала до Києва, де проходять зйомки.

«Згідно ролі я прийшла до хіроманта з проблемою того, що у мене постійно росте бюст. І я ніяк не можу цей процес зупинити. Які б ліки, чи зілля не пила. Він погодився мені допомогти. Навіть скликав медичний консиліум», - продовжує Надія.

Зйомки тривали один день. Основний сюжет та назву серіалу дівчина не розголошує. Зауважує лише на тому, що на телебаченні він вийде цього літа.

Нагадаємо, Надія Щербань має 11 розмір грудей. Крім ролі у серіалі вона була учасницею гумористичної команди «Вінницькі», також знімалась у кількох українських телешоу. Її запрошують у якості моделі для реклами дорогої жіночої білизни.

Джерело: vinnitsa.info