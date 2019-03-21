У Вінниці презентували 3D макет ставки Гітлера «Вервольф»



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У Стрижавці представили макет історичної пам`ятки - ставки «Вервольф»

Виготовляли проект протягом трьох місяців за допомогою 3D принтера. Вартість робіт сягнула 56 тисяч гривень, з яких більшу частину надали благодійники.

На об`ємній моделі представлено 34 об`єкти та 600 дерев. Серед них зруб і бункер Гітлера, два бомбосховища, готель і офіцерський клуб. Будинки Бормана, генералів Кейтеля, Йодля, ад`ютантів і стенографістів. Також відображено екскурсійний маршрут і схематичне зображення сучасних приміщень.

Розмір макету сягнув 3000Х1250 мм, а масштаб ландшафту 1х500. Споруди зображенні у відношенні 1х250.

Аби відновити зруйновані часом об`єкти, спеціалісти протягом двох місяців вивчали старі фото та відео пам`ятки, проводили її топографічну зйомку та шукали нову інформацію про історію «Вервольфу».

На сьогодні 3-D макет знаходиться в експозиційному приміщенні Історико-меморіального комплексу пам`яті жертв нацизму.

Ставка Гітлера «Вервольф» - розміщувалася за 8 км на північ від м. Вінниця біля смт. Стрижавка, на території тодішньої генеральної округи Житомир. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що навіть і для подальших бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Адольф Гітлер був у «Вервольфі» тричі, загальна тривалість перебування — 156днів: за свідченнями його біографів, на жодній з інших ставок фюрер не провів так багато часу.





Джерело: Vinbazar