Радник Зеленського пояснив, чому не важливо скільки людей було під час виступу президента у Давосі



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Володимир Зеленський виступив у Давосі 22 січня

Виступ на основній сцені Давосу транслювався на весь світ, тому не важливо скільки людей перебувало у залі , - Устенко

Радник Володимира Зеленського Олег Устенко прокоментував інформацію про майже порожню залу під час виступу президента у Давосі.

На своїй сторінці у Facebook Устенко зазначив, що виступ на основній сцені Давосу транслювався на весь світ, тому не важливо скільки людей перебувало у залі під час промови президента.

«І міжнародне експертне співтовариство мало абсолютно повний доступ до інформаційних потоків з Давосу», - наголосив радник Зеленського.

Також Устенко зауважив, що «важливо, хто модерує сесію». «У випадку з президентом Зеленським її модерував засновник Всесвітнього Економічного Форуму Клаусс Шваб. У Давосі не існує більш високого рівня модерування», - запевнив економіст.

Устенко нагадав, що вхід до зали і можливість перебувати на самій основній сцені Давосу, де вперше після тривалої перерви після 2015 року виступав президент України, обмежений тією кількістю пропусків, які є на руках у офіційної делегації. «Зазвичай це близько 5 так званих супер VIP пропусків. Всі ці пропуски іменні і їх не можна передавати. Тому всі пасажі з приводу того чому там немає українських депутатів (так само як і депутатів з інших країн) - не логічний. У них немає і ніколи не було доступу в «периметр», - пояснив Устенко.

Нагадаємо, 22 січня журналісти та користувачі соцмереж поширили інформацію про те, що під час виступу Зеленського зала у Давосі була напівпорожньою.

На фото зверху зала під час виступу Зеленського, знизу - 2015 рік - виступає Петро Порошенко

Як повідомлялося, 22 січня президент Володимир Зеленський у Давосі оприлюднив привабливі для іноземних інвесторів аргументи.

Також на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи. Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

Форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня. Тема зустрічі в цьому році: «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ».



