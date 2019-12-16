В скільки обійдеться вінничанам новорічний стіл-2020



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Свята наближаються і господині вже підраховують, скільки треба буде викласти грошей для приготування новорічного столу

Салати, м’ясні страви, рибні продукти, овочі, фрукти, десерт, алкогольні та безалкогольні напої, а також хлібобулочні вироби – все це, зазвичай входить до святкового меню вінничан.

Журналісти визначили вартість новорічного меню зі страв, які є традиційними для середньостатистичної сім’ї вінничан.

Було обраховано: два салати – «Олів’є» та «Оселедець під шубою»; запечене м’ясо (свинина, крольчатина, куряча, гусяча, качина тушки – на вибір); канапки з ікрою; мандарини, помідори, огірки; торт; шампанське, сік, газована мінералка та солодка вода; хліб.

Розібравши на інгрідієнти страви, ми дізнались їхні орієнтовні ціни у вінницьких супермаркетах та ринках й змогли визначити загальну вартість новорічного застілля.

Розрахунок робився для сім’ї з чотирьох осіб.

Отже, «Олів’є» цього року коштуватиме вінничанам приблизно 140 грн. Найдорожчий інредієнт – варена ковбаса, її вартість – 60 грн за пів кіло; банка горошку – 19 грн, 6 яєць – 13 грн, майонез – 18 грн за 200 г. Ще приблизно в 30 грн обійдеться картопля, морква, кислі огірки та цибуля.

«Шуба» буде трохи дешевшим салатом: оселедець мочений – 28 грн за пів кіло; майонез – 18 грн; картопля, морква, буряк та цибуля – приблизно 30 грн. Загальна вартість салату – 76 грн.

Кілограм свинячої вирізки на Центральному ринку у Вінниці коштує 160 грн; 70 грн – за кіло домашньої курки та по 90 грн/кг за качину та гусячу тушку; кріль – 145грн/кг. Отже, зепекти свинину буде коштувати -240 грн за півтора кг; такої ж ваги куряча тушка – 115 грн, двокілограмова качка – 180 грн; гуска – мінімум 270 грн; кролик – 290 грн.

Ціна за червону ікру у вінницьких магазинах – 144 грн за 80 г. Пачка вершкового масла – 42 грн, багет – 24 грн. Новорічні канапки обійдуться в 210 грн

Мандаринки в середньому у Вінниці коштують 30 грн за кг. Огірки свіжі – 48 грн/кг, помідори – 35 грн/кг.

Шампанське – 100 грн в середньому за одну пляшку. Дволітрова пляшка соку – 60 грн, пляшка мінералки – 16 грн, пепсі-коли – 24 грн.

Батон білого хліба – 16 грн, кілограмовий торт «наполеон» - 141 грн.

Якщо з м’ясних страв вінничани оберуть, до прикладу, свинину, то новорічний меню для них обійдеться в 1136 грн.

Джерело: vinnitsa.info