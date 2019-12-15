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    У Вінниці велосипедист попав під таксі

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    У Вінниці велосипедист попав під таксі

    Момент ДТП зафіксував відеореєстратор

    У Вінниці 14 грудня біля Центрального мосту автомобіль таксі збив велосипедиста. Камера в салоні автівки зафіксувала зіткнення та подальші перемовини вінничан.

    На кадрах відео видно, що велосипедист виїхав перед таксі на під’їзді до Центрального мосту та різко загальмував. Водій не зреагував миттєво, тому збив велосипедиста.

    Як зазначає керівник ГО «Дорожній контроль» В. Затайдух у Facebook, чоловіки порозумілися, велосипедист визнав свою провину та погодився компенсувати збитки таксистові.

    Джерело: naparise.com

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