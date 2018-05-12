На Вінниччині відкрився безкоштовний Центр реабілітації для бійців АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тренажери, бігові доріжки, масажний кабінет та кабінет психолога – усе це тепер безкоштовно доступне для учасників бойових дій на Донбасі та їхніх родин.

Реабілітаційний центр нещодавно відкрили у Хмільнику, що у Вінницькій області. Місце для тренувань та відновлення бійців облаштували у двоповерховій будівлі, де раніше розташовувалася місцева житлово-експлуатаційна контора.

Будівлю відремонтували, обладнали меблями та спортивним спорядженням. Загалом на це витратили близько 2 мільйонів гривень, з яких близько 1 мільйону 300 тисяч – з державного бюджету, майже 600 тисяч – з міського, ще понад 100 тисяч – спонсорські кошти.

«Для такої зали це доволі нормальна комплектація – сучасне нове обладнання для всіх груп м’язів», – розповідає учасник АТО, відвідувач центру Олександр Антонюк.

У майбутньому тут планують створити потрібні умови для занять з дзюдо та вільної боротьби, а ще – працюють над створенням «школи виживання».

«Будемо виходити з дітьми на природу, в ліс – будемо розказувати, як не заблукати, як знайти воду, посмажити щось без сковорідки, розпалити багаття без сірників тощо», – каже Олег Столяр, директор реабілітаційного центру.

До речі, працівники центру – також учасники АТО, котрі ще донедавна перебували на обліку в Центрі зайнятості.





Джерело: VЕЖА