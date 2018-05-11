На Вінниччині чоловік з лопатою «рятував» сина від поліцейських

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До п’яти років ув’язнення може загрожувати чоловіку, який напав на поліцейського з лопатою

9 травня в Хмільницькому районі під час документування порушення правил дорожнього руху на одного з патрульних поліцейських напав з лопатою батько правопорушника. Зловмисник намагався пошкодити службовий автомобіль та завдав лопатою тілесні ушкодження правоохоронцю. Ще двох правопорушників, які вчинили опір поліцейським під час виконання службових обов’язків, затримали у Шаргородському районі.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

21-річний водій «ВАЗ-2106» проігнорував законну вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух, а коли під’їхав до будинку - покликав батька. 52-річний чоловік вибіг з двору, лопатою намагався пошкодити службовий автомобіль та в ході конфлікту заподіяв поліцейському тілесні ушкодження.

В діях правопорушника вбачаються ознаки ст.345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків ).

Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

В Шаргородському районі під час документування поліцейськими 37-річного водія «Hyundai Тucson», який перебував п’яним за кермом, двоє його знайомих вирішили допомогти правопорушнику уникнути відповідальності. Зловмисники погрожували, висловлюючись нецензурною лайкою, та один з них зірвав з форменного одягу поліцейського нагрудний знак та відеореєстратор.

В результаті правопорушникам доведеться нести кримінальну відповідальність відповідно до ч.2 ст.342 КК України «опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків». За такий злочин передбачена відповідальність – до двох років ув’язнення.

Нагадаємо, що наразі в Жмеринському суді слухається справа щодо заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов'язків. На лаві підсудних - жмеринчанка, яка спричинила поліцейському важку травму ока.