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    Нову техніку отримали військові на Калинівському арсеналі

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    Нову техніку отримали військові на Калинівському арсеналі

    Минув майже рік після вибухів в Калинівці

    Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають. 17% території лісу залишаються замінованими. Аби полегшити роботу військових, область закупила нову спецтехніку. Витратили понад 900 тисяч гривень бюджетних грошей.

    Автонавантажувач та подрібнювач гілок використовуватимуть для проведення комплексу робіт із розчистки території після вибухів.

    За 2018 рік очищено близько 120 гектарів території лісу, запевняють у військовій частині. Наразі тривають роботи з відновлення зовнішнього та внутрішнього паркану. 

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    Джерело: Vinbazar

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