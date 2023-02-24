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Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)
23 лютого Генасамблея ООН голосувала за резолюцію миру
фото з відкритих джерел

Сім країн-друзів Путіна не підтримали мирну резолюцію України

У четвер, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками, проте сім держав проголосували проти. Окрім звичних Росії, Білорусі, Сирії, Північної Кореї та Еритреї, серед противників ініціативи також опинилися африканська країна Малі та центрально-американська Нікарагуа.

Утрималися від голосування за документ 32 держави, зокрема, Китай, Іран, Індія, Арменія, Казахстан, Киргизтан, Монголія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та інші країни.

Результати голосування країн-членів Генеральної асамблеї ООН за українську формулу миру
Результати голосування країн-членів Генеральної асамблеї ООН за українську формулу миру

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції із закликом до Росії зупинити бойові дії та вивести свої війська з України. Загалом ініціативу підтримали 141 країна зі 193 членів ООН.

У резолюції наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН. Також вона закріплює основні положення запропонованої президентом України Володимиром Зеленським «формули миру».

Представники більшості країни засудили дії Росії, закликали до виведення російських військ з території України та припинення бойових дій від яких постраждали тисячі українців. Також учасники засідання закликали поважати суверенітет України.

Більшість назвали події в Україні війною. Лише Китай та Іран називав вторгнення Росії конфліктом двох сторін. Представник Китаю у своїй промові закликав до переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки. 

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Теги: Монголія Нікарагуа президент Арменія Україна Володимир Зеленський Узбекистан Пакистан Таджикистан Індія Казахстан Китай ООН

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