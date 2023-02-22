Індійські чиновники на зустрічі G-20 навмисно уникають одного слова

В Індії називають криваву загарбницьку війну, розв'язану Росією проти України просто «кризою», і не хочуть обговорювати додаткові санкції проти країни-агресора

Індійські чиновники, які цього тижня приймають глав фінансів G-20, прагнуть уникати використання слова «війна» в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про війну Росії в Україні. Про це сказала особа, знайома з цим питанням, пише видання Bloomberg.

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Офіційні особи в Індії також стурбовані тим, що будь-які подальші плани деяких країн запровадити додаткові санкції проти Росії нібито відвернуть увагу від інших пріоритетів зустрічей G-20.

Представник міністерства фінансів Індії відмовився від коментарів, коли його запитали про це.

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У заяві лідерів G-20 говориться, що «більшість членів рішуче засудили війну в Україні», водночас визнаючи «інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій». Лідери форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Таїланді використовували ту саму мову майже слово в слово в комюніке через кілька днів.

Відновлення дебатів щодо формулювань щодо Росії та України ризикує затьмарити інші цілі Індії як господаря G-20 цього року.

Раніше йшось про те, що члени «великої двадцятки» зустрінуться в Бенгалуру 24-25 лютого, щоб обговорити такі питання, як списання боргів біднішим країнам, глобальні економічні та політичні перспективи, а також глобальні податкові механізми.

Офіційні особи, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків країн G20, заявили, що обговорюватимуться економічні наслідки конфлікту, але Індія не бажає розглядати додаткові дії проти Росії.

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«Індія не зацікавлена ​​в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій щодо Росії під час зустрічей G20. Існуючі санкції проти Росії вплинули на світ», – сказав один з чиновників.

Як зазначає Bloomberg, геополітичне значення Індії для США та їхніх союзників зросло, оскільки американські політики намагаються стримати підйом Пекіна, зосереджуючись на так званій групі четвірки, до якої входять Японія та Австралія. Водночас, Індія підтримує тісні зв’язки з Росією, намагаючись отримати дешевшу енергію та зброю.

До зустрічі на Балі на подібних зустрічах міністрів фінансів G-20 не було підсумкового комюніке, узгодженого всіма членами, а лише «резюме голови», опубліковане наприкінці дискусій.