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    Технології

    Xiаomi представила новий електровелосипед

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    &nbsp;Електробайк зможе розігнатися до 25 км за годину - Xiаomi представила новий електровелосипед
     Електробайк зможе розігнатися до 25 км за годину

    Велосипед коштуватиме $425

    Китайська компанія Xiаomi представила новий електричний велосипед QiCycle, що коштуватиме близько $425.

    Про це повідомляє портал Electrek.

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    «Xiаomi випускає нове покоління електричного велосипеда QiCycle, що коштуватиме близько 425 доларів США», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє портал, електробайк зможе розігнатися до 25 км за годину. Встановлена на байку батарея дає змогу проїхати до 25 км.

    Нині транспортний засіб доступний на власному краудфандінговому сайті YouPin.

    Зазначається, що минулого року Xiaomi випустила електровелосипед Himo V1, а згодом на ринку з'явився й Himo C20.

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