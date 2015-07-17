Апарат, що вперше пролетів повз Плутон, надіслав нове фото
- Сьогодні, 16:56
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Станція New Horizons зробила найвіддаленішу від Землі фотосесію
Міжпланетна станція New Horizons поставила новий рекорд, отримавши знімки небесних тіл з максимальної наразі відстані від Землі. Попередній рекорд належав апарату «Вояджер-1» і протримався майже 28 років, йдеться в прес-релізі на сайті місії.
New Horizons — перший космічний апарат, що пролетів повз Плутон на близькій відстані. Завдяки йому дослідникам вдалося дізнатися, що на Плутоні є кріовулкани, льодовики, гірські ланцюги і ознаки підповерхневого океану, а також вперше побачити супутники Харон, Нікту, Гідру і Кербер в деталях.
Передача накопиченої інформації зайняла понад п'ятнадцять місяців.
5 грудня 2017 року, за два тижні до переходу в «сплячку», апарат за допомогою камери LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) отримав навігаційний знімок, на якому виявилося відображене розсіяне зоряне скупчення NGC 3532 «Колодязь Бажань» із сузір'я Кіля.
У момент зйомки космічна станція перебувала на відстані 6,12 мільярдів кілометрів від Землі. Таким чином, вона побила попередній рекорд, встановлений в лютому 1990 року, коли апарат «Вояджер-1» отримав знамениту фотографію Pale Blue Dot з відстані близько 6,06 мільярдів кілометрів від Землі.
Джерело: Громадське