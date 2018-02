Апарат, що вперше пролетів повз Плутон, надіслав нове фото

Станція New Horizons зробила найвіддаленішу від Землі фотосесію

Міжпланетна станція New Horizons поставила новий рекорд, отримавши знімки небесних тіл з максимальної наразі відстані від Землі. Попередній рекорд належав апарату «Вояджер-1» і протримався майже 28 років, йдеться в прес-релізі на сайті місії. New Horizons — перший космічний апарат, що пролетів повз Плутон на близькій відстані.